miércoles 27 de mayo de 2026
POLITICA
Conflicto reincidente

El Garrahan, otra vez al rojo vivo: denuncian vaciamiento, "terror laboral" y convocan a una asamblea general

Trabajadores de distintas áreas del centro pediátrico aseguran que la dirección frena contrataciones, oculta resoluciones y persigue a delegados sindicales. El conflicto estalló en Mantenimiento tras una ola de suspensiones y amenaza con paralizar los servicios.

Garrahan 04022026
Garrahan | Prensa

El Hospital Garrahan vuelve a ser una caldera a punto de estallar. Lo que empezó como un fuerte reclamo en las áreas de infraestructura por sanciones que los empleados consideran arbitrarias, destapó rápidamente una olla a presión que mezcla denuncias de vaciamiento, persecución gremial y falta de insumos críticos. Frente a un escenario que amenaza con quebrar la operatividad del centro pediátrico más importante del país, las distintas agrupaciones sindicales convocaron a una asamblea general para este jueves 28 a las 13, donde definirán un plan de lucha unificado contra la dirección.

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