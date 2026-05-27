El Hospital Garrahan vuelve a ser una caldera a punto de estallar. Lo que empezó como un fuerte reclamo en las áreas de infraestructura por sanciones que los empleados consideran arbitrarias, destapó rápidamente una olla a presión que mezcla denuncias de vaciamiento, persecución gremial y falta de insumos críticos. Frente a un escenario que amenaza con quebrar la operatividad del centro pediátrico más importante del país, las distintas agrupaciones sindicales convocaron a una asamblea general para este jueves 28 a las 13, donde definirán un plan de lucha unificado contra la dirección.

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