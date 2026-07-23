NASA+ desembarca en Amazon TV con su plataforma de streaming gratuita y sin publicidades

La NASA oficializó el arribo de su servicio de streaming, NASA+, a la plataforma Amazon Fire TV. Los usuarios podrán seguir en vivo misiones espaciales, caminatas astronómicas y contenidos educativos de forma totalmente gratuita y sin avisos publicitarios.

La expansión busca modernizar la presencia digital del organismo gubernamental y democratizar el acceso a la información científica. La propuesta permite visualizar transmisiones de alta definición sin la necesidad de abonar una suscripción mensual.

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El catálogo incluye la cobertura en directo de despegues de cohetes, eventos astronómicos y actualizaciones continuas desde la Estación Espacial Internacional (ISS). La biblioteca reúne series documentales que repasan proyectos pasados y explorar las futuras misiones a la Luna y Marte.

Entre las producciones originales destacadas del servicio figuran programas dedicados a los avances del Telescopio Espacial James Webb y el desarrollo del programa Artemis.

La inclusión dentro del ecosistema de Amazon Fire TV representa un paso clave para la entidad estadounidense, dado el volumen millonario de dispositivos activos que posee este sistema en hogares a nivel global. Los usuarios simplemente deben buscar la aplicación oficial e instalarla para iniciar la reproducción inmediata.

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A diferencia de las plataformas de entretenimiento comercial, NASA+ no requiere registro previo ni vinculación de tarjetas de crédito. De acuerdo a lo precisado por la agencia espacial, la iniciativa se financia con presupuesto público, con el objetivo de fomentar el interés científico en niños y adultos.

El despliegue tecnológico no se limita a los equipos de Amazon. El servicio también se encuentra disponible en reproductores Roku, Apple Tv y dispositivos móviles con sistemas operativos de iOS y Android.

La app de NASA+ ya está lista para su descarga en la tienda digital de Amazon y consolida una oferta audiovisual abierta sobre los misterios del universo y las misiones hacia la Luna.