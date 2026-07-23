"Victoria para Estados Unidos frente a Rusia y China": polémica por el nuevo pacto que firmó el gobierno de Trump

Estados Unidos anunció este miércoles 22 de julio un pacto con Arabia Saudita para crear un programa nuclear civil en este país del Golfo, y la declaración generó polémica porque la guerra contra Irán que actualmente libra el presidente Donald Trump empezó, en gran parte, por la preocupación que le generaba al mandatario republicano la intención de Teherán de contar con su propio programa nuclear. Sin embargo, Jennifer T. Gordon, directora de la Iniciativa de Política de Energía Nuclear del Atlantic Council, festejó el acuerdo como una “victoria para Estados Unidos frente a Rusia y China”.

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos se lograron dos acuerdos, uno sobre “cooperación nuclear pacífica” y otro sobre “salvaguardias bilaterales”, que fueron firmados por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y su homólogo saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman.

El presidente Donald Trump

El comunicado oficial además informa que “estos dos acuerdos establecen conjuntamente la base legal para una asociación de varias décadas y de miles de millones de dólares, que impulsará diversos objetivos económicos y estratégicos prioritarios, incluida la no proliferación nuclear”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estados Unidos ya gastó US$37.500 millones en la guerra con Irán y el Pentágono pidió más fondos

El Congreso de Estados Unidos debe revisar estos acuerdos, pero al estar la legislatura en manos de los republicanos es prácticamente segura su aprobación; sin embargo, políticos estadounidenses y funcionarios de Israel han mostrado su oposición a un proyecto nuclear civil en Arabia Saudita por miedo a que termine creando armas nucleares.

El secretario de Energía estadounidense negó esa posibilidad: "Pueden estar seguros de que estos acuerdos cumplen con los más altos estándares de seguridad nuclear y no proliferación, y que se apoyan en la mejor tecnología y en los mejores científicos nucleares del mundo, desarrollados aquí mismo en Estados Unidos".

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos

Es importante recordar que, en 2009, Estados Unidos firmó un acuerdo nuclear con Emiratos Árabes Unidos, pero este país no se encarga de enriquecer su propio uranio.

Miguel Ponce sobre la escalada bélica en Irán: "El próximo fin de semana entramos en una crisis inédita"

Por otra parte, en mayo pasado, un dron chocó contra un generador provocando un incendio cerca de la planta nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, la única instalación de este tipo que existe, por el momento, dentro del mundo árabe.

Emiratos Árabes Unidos

La declaración de la directora de la Iniciativa de Política de Energía Nuclear del Atlantic Council

La directora de la Iniciativa de Política de Energía Nuclear del Atlantic Council, Jennifer T. Gordon, festejó el acuerdo alcanzado por Trump como una “victoria para Estados Unidos frente a Rusia y China”.

La funcionaria explicó su postura diciendo que “Arabia Saudita ha dejado claro que comprará tecnologías de energía nuclear y pondrá en marcha un programa nuclear civil; la única cuestión era si el reino optaría por trabajar con Estados Unidos y sus aliados, o si recurriría a Rusia o China”.

HM