Miguel Ponce sobre la escalada bélica en Irán: "El próximo fin de semana entramos en una crisis inédita"

La escalada del conflicto bélico en Medio Oriente volvió a generar una fuerte volatilidad en los mercados internacionales, en medio de la decisión de Donald Trump de avanzar sobre el Estrecho de Ormuz. El especialista en comercio internacional Miguel Ponce analizó el impacto de esta crisis, que ya golpea con fuerza al precio del petróleo.

Según explicó, las principales bolsas del mundo reflejaron esa incertidumbre: los mercados asiáticos cayeron, Wall Street mostró fuertes oscilaciones y las bolsas europeas atravesaron un clima de alta volatilidad. En paralelo, el precio del petróleo dejó atrás la barrera de los 90 dólares.

El impacto en el precio de la nafta en Estados Unidos

Ponce detalló que, en Estados Unidos, el valor del galón de combustible ya superó los 4 dólares y se encamina rápidamente hacia los 5. "Los 4 dólares en el galón han quedado en el recuerdo y rápidamente se está marchando a los 5 dólares el galón", advirtió.

El especialista remarcó que ese incremento tiene un fuerte correlato electoral en el país norteamericano. "Cada vez que el galón supera los 2,75 dólares, sea el oficialismo que sea republicano o demócrata, hay una derrota electoral de ese oficialismo".

El cierre de los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb

Ponce detalló que, además de los ataques a petroleros en el Estrecho de Ormuz, los hutíes cerraron también el estrecho de Bab el-Mandeb. A esto se suma la ruptura de uno de los principales gasoductos de la región durante un contraataque previo de Irán.

El especialista sumó a este panorama la decisión de Rusia de frenar la venta de petróleo y combustibles, luego de que Ucrania afectara uno de sus principales centros energéticos. "Todo está indicando que vamos hacia, ahora sí en serio, un escalamiento de la peor crisis energética", sostuvo.

El rol de China y el riesgo de una crisis alimentaria

Consultado sobre la postura de China, Ponce explicó que el gigante asiático había reducido su demanda energética en los meses previos, pero que ahora busca recomponer sus niveles de actividad. Según indicó, el país está dispuesto a "comprar a como dé lugar", pese a las sanciones que Washington reactivó contra quienes adquieran petróleo ruso o iraní.

El especialista advirtió además que esta crisis energética podría derivar en una crisis alimentaria de magnitud, debido al encarecimiento de insumos como la urea y a las alteraciones en los canales de distribución a nivel global. Consideró que se trata de una problemática que todavía no ocupa el lugar que debería en la agenda internacional.

Una escalada que podría agravarse en los próximos días

Sobre los tiempos que maneja este escenario, Ponce fue contundente: si las condiciones actuales se mantienen durante la semana, la crisis podría profundizarse antes del próximo fin de semana. "Yo te diría que para el próximo fin de semana entramos ya en una situación de una crisis, yo diría inédita", afirmó.

El especialista también mencionó los recientes ataques con drones y misiles contra Kuwait y Bahréin, y anticipó una posible intervención de Israel junto a Estados Unidos en las próximas horas. Según remarcó, tanto Rusia como China ya emitieron señales de alerta frente a este escenario, cuya evolución podría depender en gran medida de cuánto tiempo China esté dispuesta a tolerar la interrupción de su principal fuente de abastecimiento energético.