Miguel Ponce afirmó que “hay un 90% de posibilidades” de que Estados Unidos mande tropas e invada a Irán

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, habló con Canal E y analizó que la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a sacudir a los mercados internacionales.

Miguel Ponce sostuvo que el escenario internacional atraviesa un momento de fuerte contradicción. "Los mercados siguen subiendo, Standard & Poor's 500 está en su máximo nivel", aunque advirtió que la tensión geopolítica continúa creciendo.

Donald Trump y una nueva amenaza contra Irán

Según explicó, las últimas definiciones de Donald Trump elevan el riesgo de un conflicto de mayor escala. "Anuncian nuevos y masivos ataques contra Irán y se evalúa que la semana que viene podría haber inclusive una campaña terrestre en Irán, lo que hasta ahora se venía negando", afirmó.

Ponce remarcó además que "Estados Unidos no va a mandar tropas. Estados Unidos no va a invadir. Ahora ya no lo descarta", y agregó que, "hay un 90% de posibilidades de que ocurra".

El sector energético sería uno de los puntos a atacar

Entre los objetivos que podrían ser atacados mencionó que Trump "atacaría centrales eléctricas, puentes e infraestructura e invadiría la isla de Carg", una decisión que, según indicó, refleja la preocupación por el abastecimiento energético.

Para el entrevistado, la suba del crudo responde tanto al conflicto bélico como a la situación de las reservas estratégicas estadounidenses. "Esto te garantiza cuatro o cinco semanas nada más como reservas", explicó al comparar el nivel actual de inventarios con el de años anteriores.

También señaló que existe el riesgo de nuevos problemas logísticos internacionales. "Ahora hay un anuncio de Irán de cerrar tal vez a través de los hutíes el otro estrecho, el Bab el-Mandeb", lo que incrementaría aún más las tensiones sobre el suministro energético.