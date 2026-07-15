“Estamos viendo crecimientos enormes en algunas compañías de inteligencia artificial”, indicó un especialista

El analista internacional, Ezequiel Vega, conversó con Canal E y se refirió a que la fuerte valorización de las compañías de inteligencia artificial, la expectativa por una posible suba de tasas de la Reserva Federal (FED) y la escalada del precio del petróleo mantienen en alerta a los mercados financieros.

Ezequiel Vega explicó que el foco de los inversores está puesto en las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, luego de las fuertes caídas registradas por algunas compañías tecnológicas. "Lo que está sucediendo es lo siguiente, que estamos viendo crecimientos enormes en algunas compañías de inteligencia artificial vinculadas a la tecnología que cotizan en el Nasdaq", afirmó.

Hasta cuándo es sostenible la suba en los mercados

Según detalló, "el Nasdaq está creciendo en lo que va del año 17%", mientras que varias compañías registran subas extraordinarias. Sin embargo, aclaró que cuando una empresa decepciona con sus resultados, reaparecen las dudas del mercado: "¿Hasta cuándo es sostenible el crecimiento del actual crecimiento alcista del mercado global?".

Vega también recordó el antecedente de la crisis tecnológica de comienzos de siglo: "El recuerdo desde la crisis de los puntocom del año 2000", cuando las valuaciones dejaron de reflejar los resultados reales de las empresas.

Luego, manifestó que el comportamiento de las denominadas "siete magníficas" será determinante durante los próximos meses. "Si en este trimestre los resultados trimestrales de Nvidia, de Amazon, comienzan a dar de manera negativa, ahí podemos estar hablando de que haya un flight to quality de la renta variable hacia la renta fija", explicó.

Se estima una suba en la tasa de interés por parte de la FED

Según desarrolló el entrevistado, el principal factor de riesgo es la política monetaria de la Reserva Federal. "La FED tiene la perspectiva de subir la tasa de interés 25 puntos básicos en lo que resta del año", sostuvo.

Y advirtió sobre sus consecuencias: "Al combatir la inflación con alta tasa de interés, se encarece el crédito y eso perjudica al endeudamiento", además de reducir el apetito por activos de mayor riesgo.