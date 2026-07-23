La economía domina la campaña para las elecciones legislativas en Estados Unidos y los demócratas muestran una leve ventaja

La economía se convirtió en el eje central de la campaña para las elecciones legislativas de medio término de noviembre en Estados Unidos. A poco más de tres meses de los comicios, el costo de vida y la inflación aparecen como las principales preocupaciones de los votantes, mientras que los demócratas mantienen una leve ventaja en intención de voto para el Congreso, según una encuesta del Pew Research Center.

El estudio, realizado entre el 6 y el 12 de julio sobre 3554 adultos estadounidenses, incluidos 2779 votantes registrados, muestra que el 43% votaría hoy por un candidato demócrata para la Cámara de Representantes, mientras que el 37% respaldaría a un republicano. Otro 20% afirmó que todavía no decidió su voto o que elegiría a otro candidato.

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Más allá de esa diferencia, el escenario sigue siendo competitivo. En materia económica, los estadounidenses están prácticamente divididos entre ambos partidos: el 37% dijo identificarse más con las políticas económicas demócratas y el 36% con las republicanas.

El informe también revela que la economía es, por amplio margen, el tema sobre el que los votantes quieren escuchar propuestas durante la campaña. Entre las principales preocupaciones aparecen el costo de vida, la asequibilidad, la situación general de la economía y los impuestos, por encima de otros asuntos como inmigración, salud o política exterior.

Otro dato que refleja la encuesta es el mayor nivel de entusiasmo dentro del Partido Demócrata. El 70% de los demócratas e independientes afines considera que es muy importante quién controle el Congreso, frente al 60% de los republicanos. Además, el 39% de los demócratas aseguró haber pensado mucho en estas elecciones, contra el 22% de los republicanos.

Donald Trump sigue siendo un factor decisivo

La figura del presidente Donald Trump continúa teniendo un peso determinante en la campaña electoral. Según el relevamiento, la mayoría de los votantes reconoce que el mandatario influye en su decisión, aunque el efecto es mayor entre quienes buscan expresar un rechazo a su gestión.

El 42% de los consultados afirmó que su voto en noviembre será, principalmente, una forma de oponerse a Trump, mientras que el 22% dijo que votará para respaldarlo. Entre los demócratas, ocho de cada diez consideran los comicios como una oportunidad para expresar su rechazo al presidente.

La encuesta también muestra que la aprobación de Trump permanece estable en el 34%, mientras que el 64% desaprueba su gestión, cifras prácticamente sin cambios desde abril.

Qué partido tiene ventaja según cada tema

Aunque la economía concentra la atención de la campaña, ningún partido logra una ventaja clara en ese terreno. La diferencia entre demócratas y republicanos es de apenas un punto porcentual.

En cambio, los republicanos conservan una ventaja en políticas contra el delito y en inmigración, mientras que los demócratas mantienen una diferencia favorable en salud, medio ambiente, aborto y educación.

En temas como política exterior, uso de la fuerza militar y regulación de la inteligencia artificial, el electorado aparece mucho más dividido y una parte importante de los estadounidenses asegura no identificarse con las propuestas de ninguno de los dos partidos.

La imagen del Congreso sigue en niveles muy bajos

El informe también reflejó el fuerte desgaste de la imagen del Congreso estadounidense. Solo uno de cada cuatro estadounidenses tiene una opinión favorable del Poder Legislativo, uno de los niveles más bajos registrados en los últimos años.

La percepción positiva es mayor entre los republicanos que entre los demócratas, aunque en ambos casos se mantiene lejos de niveles históricos de aprobación.

LB/ML