El pedido de Zohran Mamdani a Donald Trump que podría desatar un conflicto internacional con Israel

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, reconoció que no tiene autoridad para implementar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y por ese motivo les solicitó a Donald Trump que se hagan cargo de la tarea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

En un video que publicó en sus redes sociales, el mandatario comenzó hablando de su situación: “Mi administración ha examinado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York puede ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamín Netanyahu viniera aquí”.

Y sumó: “Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y los llamo a que se unan a la CPI y ejecuten esta orden”.

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Mamdani afirmó que “cualquiera con sus ojos, con su corazón, con su conciencia, debería reconocer la devastación que (Netanyahu) ha causado y entender que le corresponde estar ante un tribunal de justicia. Coincido con la CPI en que Benjamín Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, como también lo creo en el caso de cualquier otra persona acusada por la CPI”.

La oficina de Netanyahu rechazó las palabras del alcalde y definió a la CPI como un tribunal arbitrario.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

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Todo comenzó en 2024, cuando la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya afirmó que tenía motivos razonables para sostener que Netanyahu era culpable de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos durante la ofensiva de Israel en Gaza luego del ataque realizado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

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HM