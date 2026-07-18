Trump reaviva las denuncias de fraude electoral

El presidente estadounidense Donald Trump revivió acusaciones generalizadas y sin fundamento de fraude electoral e injerencia china, lanzando una clara advertencia antes de las elecciones de mitad de mandato que muchos esperan que impugne.

En un discurso pronunciado en horario estelar desde la Casa Blanca, Trump describió el sistema electoral estadounidense como peligrosamente vulnerable e instó a los legisladores a adoptar nuevas restricciones al voto, a pesar del escaso apoyo a estas medidas incluso dentro de su propio Partido Republicano.

“Nunca más podremos presenciar unas elecciones robadas”, dijo Trump , refiriéndose a su derrota en 2020 ante el demócrata Joe Biden.

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También afirmó que estaba desclasificando información de inteligencia que demostraba, entre otras cosas, que China había adquirido ilícitamente 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. “A lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia”, sostuvo.

El gobirno chino negó las denuncias de Trump e instó a Washington a “hacer más para beneficiar las relaciones entre China y Estados Unidos”. “Las afirmaciones pertinentes realizadas por la parte estadounidense son puras invenciones y calumnias maliciosas que hace tiempo que se ha demostrado que carecen de fundamento”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, en una rueda de prensa el viernes.

Por otro lado, el magnate republicano denunció que más de 250.000 personas que no eran ciudadanas estadounidenses estaban registradas para votar en cuatro estados, sin mostrar pruebas.

A continuación, atacó a las cadenas de televisión estadounidenses que se negaron a interrumpir su programación para retransmitir su discurso en directo, nombrando a ABC y NBC, e insinuando que estaban implicadas en intentos de fraude electoral.

“Ellos y otros en los medios de comunicación son parte de una conspiración. Un fraude como este debería conllevar la revocación de sus licencias”, remarcó.

La afirmación de Trump de que las elecciones de 2020 fueron “amañadas” nunca se ha comprobado. Más de 60 demandas no arrojaron ningún fallo que demostrara un fraude capaz de cambiar el resultado, mientras que los recuentos, las auditorías y su propio Departamento de Justicia no encontraron nada.

Sin fundamentos. Trump había prometido “grandes noticias” sobre la seguridad electoral, pero los analistas dijeron que gran parte de su discurso consistía en reciclar material antiguo o sin fundamento.

Rick Hasen, experto en derecho electoral de la UCLA en California, lo calificó como “las mismas viejas afirmaciones sin fundamento, y sorprendentemente débiles, sobre las vulnerabilidades de las elecciones estadounidenses”. “Fue un discurso aburrido, con afirmaciones recicladas y desacreditadas. No creo que cambie nada en cuanto a cómo se llevarán a cabo las elecciones estadounidenses”, apuntó..

Trump dedicó poco tiempo a los temas que parecen preocupar más a los votantes, como la guerra con Irán y la economía.

Los demócratas acusaron a Trump de intentar minar la confianza antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos temen que su impopularidad les cueste el control del Congreso.

El senador demócrata Dick Durbin calificó el discurso como “un peligroso intento de resucitar mentiras desacreditadas para socavar futuras elecciones antes de que se emita un solo voto”.

Ty Cobb, exabogado de la Casa Blanca durante la administración Trump, dijo que el discurso parecía tener como objetivo sentar las bases para declarar el estado de emergencia electoral. “Creo que el discurso de esta noche pretende reforzar la idea de que necesita declarar el estado de emergencia en la época de las elecciones o en fechas cercanas”, advirtió, y agregó que creía que la presencia de agentes de inmigración en los colegios electorales era “prácticamente segura”.

Trump ha estado presionando a los legisladores para que aprueben la Ley SAVE America antes de las elecciones de mitad de mandato, pero la medida tiene poco apoyo incluso dentro de su propio partido. El proyecto de ley exigiría una prueba de ciudadanía para inscribirse en el registro electoral —algo que ya se exige según la legislación vigente en las elecciones federales y estatales— y una identificación con fotografía en los centros de votación, al tiempo que impondría nuevas limitaciones al voto por correo.

El mandatario nunca aceptó su derrota de 2020. Meses después de las elecciones, instó a sus seguidores a ir a Washington antes de que una turba irrumpiera en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Trump podría enfrentarse a un tercer juicio político si los demócratas obtienen el control de la Cámara de Representantes. Fue sometido a juicio político dos veces durante su primer mandato, incluso por la supuesta incitación al ataque del 6 de enero.