Donald Trump dará un discurso sobre las elecciones y las cadenas de TV debaten si transmitirlo en vivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá este jueves al horario central de la televisión estadounidense con un discurso centrado en la seguridad electoral y las elecciones de 2020, una aparición que generó un fuerte debate entre las principales cadenas del país sobre la conveniencia de transmitirlo en vivo.

La intervención, prevista para las 21 (hora del Este), fue presentada por la Casa Blanca como un anuncio de gran relevancia. En los últimos días, el propio Trump anticipó que contendría noticias "muy importantes", mientras que su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que incluiría información que sorprendería a la opinión pública.

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Sin embargo, el contenido esperado del mensaje encendió las alarmas entre las emisoras estadounidenses. Según funcionarios de la administración, el mandatario volverá a poner el foco en la integridad electoral, los sistemas de votación y supuestas irregularidades registradas en las elecciones presidenciales de 2020, denuncias que fueron rechazadas en reiteradas oportunidades por la Justicia y por autoridades electorales estadounidenses.

ABC y NBC decidieron no emitir el discurso en sus señales abiertas

La controversia gira en torno a una pregunta que los medios estadounidenses ya enfrentaron durante el primer mandato de Trump: si corresponde transmitir en directo un discurso presidencial cuando existe la posibilidad de que incluya afirmaciones falsas o sin evidencia comprobada.

En ese contexto, ABC y NBC resolvieron no emitir el mensaje en sus canales de televisión abierta. En cambio, ambas compañías optarán por ofrecer la transmisión a través de sus plataformas digitales y servicios de streaming, además de realizar coberturas posteriores con contexto y verificación de datos.

La decisión implica que, durante el horario previsto para el discurso, las cadenas mantendrán su programación habitual en la televisión tradicional y dejarán el seguimiento en vivo para sus señales informativas digitales.

Hasta el momento, CBS no confirmó oficialmente cuál será su estrategia de cobertura, mientras que otras cadenas de noticias por cable, como Fox News, CNN y MSNBC, sí prevén transmitir el mensaje presidencial con análisis posteriores.

La posibilidad de que Trump vuelva a insistir con sus denuncias sobre fraude electoral es el principal motivo detrás de las dudas de los medios.

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Desde la elección presidencial de 2020, el mandatario sostiene que existieron irregularidades que alteraron el resultado de aquellos comicios, una postura que fue descartada por decenas de fallos judiciales, auditorías estatales y organismos electorales. A pesar de ello, el presidente mantiene ese argumento como uno de los ejes centrales de su discurso político.

Según adelantó la Casa Blanca, el mandatario también podría referirse a presuntas interferencias extranjeras en el proceso electoral y volver a reclamar la aprobación de nuevas reformas vinculadas con la identificación de votantes y el sistema electoral estadounidense.

El discurso llega además en un momento de alta tensión política, a pocos meses de las elecciones legislativas de medio término, que definirán el equilibrio de fuerzas en el Congreso y pondrán a prueba el nivel de respaldo de la administración republicana.

Presiones políticas y debate sobre el rol de los medios

La decisión de las cadenas también abrió una discusión sobre el papel de los medios frente a un mensaje presidencial.

Mientras desde la Casa Blanca reclamaron que el discurso fuera emitido íntegramente por todas las cadenas nacionales, distintos dirigentes demócratas cuestionaron la posibilidad de otorgarle una transmisión sin filtros a un mensaje que, según sostienen, podría volver a sembrar dudas infundadas sobre el sistema electoral estadounidense.

En paralelo, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, defendió la transmisión del mensaje y afirmó que los ciudadanos tienen derecho a escuchar directamente las declaraciones del presidente y sacar sus propias conclusiones.

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La controversia revive un debate que ya atravesó a la televisión estadounidense en distintos momentos de la carrera política de Trump. Durante su primer mandato, varias cadenas enfrentaron cuestionamientos similares por transmitir discursos y conferencias de prensa en las que luego se comprobó que el entonces presidente había realizado afirmaciones falsas o engañosas.

Ahora, con un nuevo discurso sobre las elecciones y en plena antesala de los comicios legislativos, los principales medios vuelven a quedar ante el mismo dilema: privilegiar el valor institucional de una alocución presidencial o limitar la difusión en vivo ante el riesgo de amplificar información no corroborada.

RG/MSS