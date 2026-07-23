“El Gobierno usa los ingresos como ancla antiinflacionaria”, advirtió Matías Battista en “QR!”

El especialista en mercado de capitales Matías Battista analizó la situación económica en el programa “QR!”, de Canal E, y afirmó que la recuperación de algunos indicadores financieros no tiene un impacto directo sobre la actividad económica. Además, sostuvo que el Gobierno utiliza los ingresos de la población como herramienta para contener la inflación y advirtió que esa estrategia dificulta una recuperación del consumo.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, Battista fue consultado sobre la mejora del riesgo país y el acceso al financiamiento para empresas argentinas. Sin embargo, descartó que esos factores estén generando beneficios para la economía cotidiana. "No estoy viendo puntos de conexión entre lo que pasa en el mercado financiero y la economía interna. Son dos cables que van por vías separadas", aseguró.

En “QR!”, Battista cuestionó el impacto del modelo económico

El analista reconoció que la baja del riesgo país permitió a grandes compañías refinanciar su deuda a tasas más convenientes, aunque remarcó que eso no implica una mejora para el resto de la economía.

Según explicó, uno de los principales problemas es el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. “El Gobierno ha utilizado los ingresos de la población como ancla antiinflacionaria”, afirmó.

Javier Milei aseguró que los mercados “están viendo” que será reelecto y descartó un ataque especulativo en 2027

En ese sentido, señaló que los aumentos salariales quedaron por debajo de distintos componentes de la inflación y aseguró que resulta difícil pensar en una recuperación del consumo interno con ingresos que calificó como “anémicos”.

Incluso, sostuvo que el salario promedio registrado se ubica por debajo del valor de la canasta básica total. “Tenemos salarios de pobreza. ¿Cómo recuperás la actividad económica interna en ese contexto?”, planteó.

Qué dijo sobre la estrategia electoral del Gobierno

Durante la entrevista, Battista consideró que la administración de Javier Milei llegará a las elecciones apostando principalmente a dos variables: una inflación baja y un tipo de cambio estable.

Para el especialista, esa estrategia tiene costos sobre la economía real. “El Gobierno sabe que eso confluye con un escenario económico recesivo, pero está dispuesto a pagar ese costo para llegar a las elecciones mostrando esos dos activos”, sostuvo.

Además, indicó que el mercado financiero sigue con atención el clima social y las posibilidades electorales del oficialismo. “Hay muchas dudas de que eso alcance para seducir a una población que ya hizo el esfuerzo y ahora espera resultados”, afirmó.

Los dólares "del colchón" y las dudas para 2027

Battista también analizó la apuesta oficial para incentivar el ingreso al sistema financiero de los llamados “dólares del colchón”.

A su juicio, los incentivos actuales no son suficientes porque los argentinos todavía desconfían del sistema financiero y consideran elevados los precios en dólares de bienes como inmuebles y vehículos. “No hay que faltarle el respeto al argentino. Es un experto en saber cuándo las cosas están caras o baratas en dólares”, expresó.

Respecto del frente financiero, sostuvo que el Gobierno probablemente pueda transitar sin inconvenientes el resto de 2026, aunque manifestó mayores dudas sobre el escenario previsto para el próximo año.

Según explicó, el programa económico proyecta un contexto demasiado optimista y podría verse afectado por la incertidumbre electoral.

La preocupación de las empresas

Sobre el final de la entrevista, Battista compartió su experiencia con empresarios de distintos sectores y aseguró que la preocupación crece por la falta de recuperación del mercado interno. “Hoy ya no soy solamente analista económico. También soy un psicólogo para la catarsis del empresario”, describió.

El especialista explicó que muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para sostener el pago de salarios y cumplir con proveedores e impuestos. “La preocupación es muy grande en las empresas por los próximos seis meses. El Gobierno conoce ese costo y decidió asumirlo”, concluyó.

LB