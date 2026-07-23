Milei no salta, igual que los ingleses

El 11 de Junio comenzó el mundial de fútbol, y como todos sabemos, hasta que finalice o Argentina quede eliminada, no hay tema político que lo pueda opacar. Como ocurrió en el 2022, el equipo volvió a ser ejemplo de compañerismo, sacrificio, profesionalismo que nos ha regalado una nueva final. En efecto, este seleccionado argentino de fútbol representa todo lo bueno que aspira nuestra sociedad.

Días atrás, Javier Milei al igual que su predecesor Alberto Fernández, ofreció la Casa Rosada para los festejos, luego del partido con Egipto. Así es, Javi no se aguantó estar excluido de todo protagonismo y realizó su comentario mufa, al que todos tuvimos que anular.

Asimismo en las horas previas al partido contra Inglaterra, la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva dijo en todos los medios que el gobierno adhirió a la prohibición de ingreso al estadio con banderas alusivas al tema “Malvinas”.

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Si bien es responsabilidad de los dirigentes concientizar a nuestra parcialidad sobre el comportamiento debido en un espectáculo deportivo, como lo hizo el DT Lionel Scaloni, lo contrario es prohibir a nuestra hinchada expresar lo que siente sobre determinados temas sensibles para nuestra sociedad.

Si el país entero entona temas que expresamente incluyen a las islas y el recuerdo de nuestros combatientes, decirle a la gente que no lo haga, significa enfrentarse a la mayoría de la opinión pública. La hinchada, como era de esperar, silenció el himno de los rivales con un estruendoso “el que no salta es un inglés”, los jugadores cantaron el himno nacional literalmente a los gritos y exhibieron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

En algún punto la política debe entender que el futbol también tiene su folklore, y para evitar enfrentamientos o actos violentos sólo la concientización va a prosperar, pero nunca la prohibición. Por eso afirmamos que Milei a contramano de la historia, no saltó como lo hizo el resto del país. Por lo demás Messi dedicó el partido contra Inglaterra a la gente que la estaba pasando mal en Argentina.

La final de la Copa resultó en otro robo histórico, y no se trata de si la selección jugó bien o mal, los datos del partido mostraron que fue arañando. El árbitro era de la misma nacionalidad que el titular de la UEFA, donde de 24 faltas argentinas y 19 españolas, los primeros recibieron 1 roja y 5 amarillas, mientras los segundos nada. Asimismo se monto una campaña en todos los medios para desacreditar a los argentinos, porque está bien robarle al malo.

Dado que el fútbol también es política debemos recordar que en 1990 le relegaron la copa a Alemania con un penal que no existió y no le cobraron uno que sí era a favor de Argentina. En 1994 la sanción contra Maradona no debía ser expulsión del torneo, apenas una o dos fechas por tomar algo que no le daba ventaja deportiva.

Durante 2014 no le cobraron a Argentina dos penales contra Alemania. Ahora, como hemos dicho, un árbitro de la misma nacional que el presidente de la UEFA nos dejó con uno menos contra España que no tenía delanteros para hacer goles y estaban a tiro de contragolpe o penales.

Nos perdimos al menos 4 finales por no tener poder político para poner las cosas en orden. Argentina no tiene presidente y eso se hizo notar. En Qatar Messi tuvo el padrinazgo del Emir El jeque Tamim bin Hamad Al Thani quien le brindó protección frente a otros actores de poder. En Estados Unidos, Donald Trump, quien lo había recibido en La Casa Blanca y bendecido, decidió no dar esa protección y los resultados quedaron a la vista. En efecto, los partidos frente a las potencias se ganan dentro y fuera de la cancha, porque no siempre se ha tratado de un simple partido de fútbol.



Un guión propio del Chómpiras

La novela del JGM Manuel Adorni llegó a su fin. Desde marzo hemos vivido una comedia de enredos que tranquilamente hubiera funcionado como guión para varios capítulos de El Chompiras y el Botijas del recordado Chespirito. En tiempos del mundial de fútbol, derrumbado el pilar económico con el consumo destruido, la recaudación en picada y la inflación galopante, la cuestión moral ocupa la centralidad y allí el gobierno hace también agua por todos lados.

Aquello que comenzó con una foto de Benita Angeletti viajando con la comitiva presidencial y las declaraciones de un deslomado Manuel Adorni, siguió con el show de la escribana Adriana Nechevenko, la compra de bienes, la reforma de la casa en Indio Cuá y el intercambio con el contratista Matías Tabar. La suma de gastos en necesidades postergadas se completó con los viajes y compras de sabanas, equipo gamer (jueguitos le decíamos años atrás), toda a través de personal en su ámbito de influencia. En efecto, Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjeta de crédito en poco más de dos años, y para colmo tuvo que renunciar al directorio de YPF.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti se inscribierion en el Régimen de Inocencia Fiscal para buscar la menor cantidad de sanciones posibles. Casualmente el ministro Juan Bautista Mahiques viajó a París para participar de una reunión del GAFI, el grupo internacional que fija estándares contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Allí coincidió con el Juez Ariel Lijo, que investiga al ex JGM por el presunto enriquecimiento ilícito.

Los Neuss, familia cercana al asesor presidencial compraron Transener por US$ 365 millones, empresa que tuvo US$ 250 millones de ganancias durante 2025. Cabe agregar que los amiguitos de Santi, los hermanos Juan y Patricio Neuss pusieron sus ojos y manos sobre la Hidrovía, pozos maduros de YPF y el Belgrano Cargas. Asimismo el gobierno modificó las condiciones de la privatización de Intercargo, permitiendo a empresas fantasma a participar de la compra.



Mientras tanto en mundo Milei …

El mundo de fantasía en el que vive Milei sigue intacto, en sus recientes declaraciones dijo "Argentina no tiene nada. Si no importáramos cosas, comeríamos solo dulce de leche, andaríamos en bondi con biromes y tendríamos todos problemas de sobrepeso”. A su desconocimiento sobre los aportes del país al mundo se suman los históricos “Belgrano fue el primer liberal argentino” o “Nuestro gobierno es como un segundo cruce de los Andes. Este momento es como una segunda Independencia”.

Ahora bien, yendo a lo importante, la pelea a los gritos entre Javier Milei y Roberto Piazza por el desfile anual en “Señor Tango” es lo verdaderamente relevante. El Javo iba a cantar La mujer más bella junto a Fátima Florez. Para ello se supo que le pidió que en el escenario estuvieran dos diputadas, Lilia Lemoine y Juliana Santillán y el estilista se negó.

Afortunadamente la embajada de los EEUU en la celebración de los 250 años de su independencia le brindó un merecido agasajo a nuestro Presidente. El embajador Peter Lamelas, que vino a poner orden en las provincias, se dio el gusto de bailar el Bombón asesino tuvo el gesto de organizar un gran cumple para que Javi pudiera festejar a su ex media naranja imitando a Liza Minelli en su reconocido tema New York.

Desafortunadamente Javi canceló su viaje a Los EEUU, donde se iba a sumar a las celebraciones del 4 de Julio y tal vez asistir a un partido de la selección argentina de futbol. Esto ocurrió por dos potentes razones, la falta de confirmación de Donald Trump y la posibilidad de ser considerado “mufa”. Por lo demás, ningún argentino se enteró que Javier Milei se fue a España y a la cumbre del Mercosur a realizar cosas muy importantes de las que nadie se enteró.

En este punto volvemos a confirmar que el gobierno se sostiene por la sabiduría de Juan Bautista Alberdi y los padres fundadores de los EEUU quienes nos dieron una Constitución Nacional capaz de sostener cualquier gestión por más desastrosa que sea. En efecto, el rechazo a la gestión escaló al 58,2% y la percepción negativa sobre la economía llega al 57,1%.



El botín es para la casta

El Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, José García Cuerva en el Tedeum del 25 de Mayo afirmó “La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte”, y no se equivoca. Mientras el ministro Luis Caputo decía en los medios “No nos dejemos psicopatear, hay sensación de recesión”, se confirmaba que el Banco Nación le dió créditos de privilegio a sus funcionarios. En efecto, la mentira de “Toto” y los 50 casos, quedó al descubierto cuando se supo que habían sido 1120 cargos políticos de alto rango, muchos de los cuales gozarían de un “Paga Dios” dado que no se tratan de personas de carrera.

La única realidad de este guión de comedia tragicómica es que la gente llegó al límite del endeudamiento para comer y sostener el nivel de vida. Hay 6,8 millones de personas que no pueden pagar su deuda con la tarjeta o billeteras virtuales, habiendo dejado de ser sujetos de crédito porque la mora es superior a 90 días. La morosidad de las familias en mayo de 2026 trepó a 12,3% en el sistema bancario y subió al 29,6% en las billeteras virtuales. Este nivel de irregularidad bancaria ya es el más elevado desde el 2001, cuando había superado el 30%. En el caso de la compra de electrodomésticos la mora es del 60%.

Karina, a cargo de la presidencia, no controla el frente interno ni hace política"

El consumo masivo (supermercados) volvió a caer, en abril -3,8% ia y -4,7% respecto de marzo. En los supermercados en particular fue de -4,5% ia y -4,5% en relación al mes anterior. Por su parte la variación de la producción industrial en Abril arrojó un -4,3% ia y -1,3% mensual. Por otra parte en Julio se vienen más aumentos como ser 4,3% en colectivos, 4,1% subtes, trenes 8,6%, peajes 4,1%, preparas 2,1% y alquileres 31,5%. Sí, la batalla contra la inflación hace rato está perdida.

No se vende, y eso se nota en la recaudación tributaria nacional que se sigue desplomando. En enero fue de -7,9%, febrero -9,8%, marzo -4,8%, abril 3,9%, repunte por ganancias en mayo 1,8% y junio -7,6%. En Junio lo único que creció es el impuesto a los combusitibles, los que no paran de subir +27,3%. Recordemos que el precio del petroleo esta en US$ 68 el barril y a comienzos del conflicto era de US$ 71. Por su parte el impuesto al cheque cayó -2,2%, mientras que los Derechos de Exportación -46%.

En este punto debemos decir que el complejo agroexportador liquidó US$ 3.007MM, es decir -18% que en igual mes del año pasado, y la recaudación de Bienes Personales fue de 9%, derechos de importación y tasa estadística -15%, Seguridad Social -3,2%, Ganancias -16,8% e IVA Neto -4,2%.

El índice de ventas minoristas es negativo desde mayo de 2025 donde registro un saldo -2,9%, junio -0,5%, julio -2%, agosto -2,6%, septiembre -4,2%, octubre -1,4%, noviembre -4,1%, diciembre -5,2%, enero 2026 -4,8%, febrero -5,6%, marzo -0,6% y abril - 3,2%.

El gobierno de Javi, el hombre más importante de la libertad después de Trump y uno de los tres más conocidos del mundo no logra atraer inversiones. Nuestro país durante 2025 atrajo US$ 3.134 MM de inversión externa, quedando atrás de países como Costa Rica US$ 5.733 MM, y los zurdos de Colombia US$ 11.462 MM, Chile US$ 13.152 MM, México US$ 40.871 MM y Brasil US$ 76.877 MM. Esta es la prueba más clara que Javier Milei y su tren fantasma de barras, buscas y psiquiátricos no genera confianza.

Si en este modelo económico pierden todos menos los que comen de la política, el botín sigue siendo de la casta.

Crisis interna y gestión de promesas

Los hermanos Milei están en una de las situaciones más delicadas hasta la fecha. En este punto deben preocuparse más por el frente interno que de la propia oposición. De la misma forma que la JGM quedó en manos de Diego Santilli, de quien dependen para generar algo de diálogo político y gestión, este solo tiene en mente ser candidato a gobernador y acumular caja. Es decir, llegó para gestionar promesas a los gobernadores y nada más.

Por otra parte esta Patricia Bullrich, la sucesora, de quien dependen para darle continuidad al proyecto y de esa forma mantener lejos los problemas judiciales de cara al futuro. Sin embargo la actual senadora, a quien Karina no pierde oportunidad en talarla, ha dicho “Yo no estoy lanzada. Yo estoy acompañando el proyecto de Javier Milei y lo voy a acompañar hasta el final”. Sí, lo va a acompañar hasta la puerta del cementerio.

Karina, a cargo de la presidencia, no controla el frente interno ni hace política. El funeral de Carlos Alberto “El indio” Solari fue otro de los desmanejos comunicacionales del oficialismo. Desde el entorno de la hermana, se informó que habían tratado de establecer contacto con la familia cuando era absolutamente tarde para brindar asistencia en el homenaje al artista. La cuestión ideológica y política fueron nuevamente ese puente roto entre los Milei y la sociedad.

El caso de Alconada y su cuñada María Verónica Michelli habla de la descomposición institucional. Karina facultó al ministro Juan Bautista Mahiques para darle forma al listado de candidatos a ser magistrados. La falta de conexión de la “sister” con la gestión configuró el papelón, retirando el pliego de la misma una vez remitido. El tratamiento de las listas de los nuevos magistrados fue un show donde cada legislador, partido y espacio de poder colocaba un nombre. Solo el periodista y su pariente aparecen como verdaderos damnificados de éste baile donde la musica dejó de tocar y quedaron sin silla.

La Copa del Mundo terminó y con ella la primavera política para los Milei. En adelante quedara al descubierto la falta de gestión, la crisis económica y la efervescencia social.