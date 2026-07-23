Volver a “la tierra” y fomentar lazos garantizan la salud mental

Es crucial poner sobre la mesa un cambio de enfoque en la salud global: el ingreso definitivo a "la era de la prevención". Durante décadas, la medicina operó bajo un paradigma reactivo, esperando que la patología aparezca para intentar combatirla con fármacos.

Sin embargo, hoy sabemos que las acciones sobre nuestro estilo de vida son herramientas mucho más poderosas para proteger nuestra lucidez y evitar enfermedades crónicas.

En Argentina, donde la expectativa de vida promedio ya ronda los 78 años, el verdadero desafío actual no es solo sumar aniversarios, sino el healthspan: garantizar un envejecimiento digno, pleno y con absoluta autonomía física y mental.

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Bajo este prisma, la longevidad saludable no consiste en atender la ancianidad, sino en actuar a los 40 años para proteger el cerebro y el cuerpo antes de que comience el deterioro. La meta es llegar a los 80 años manejando el auto, viajando y disfrutando con lucidez, en lugar de pasar las últimas décadas padeciendo una mala calidad de vida.

En este horizonte, nuestras elecciones cotidianas dictan el destino biológico y, fundamentalmente, determinan cómo combatimos la "oxi-inflamación", ese mecanismo silencioso que acelera el envejecimiento de nuestras neuronas y de todas nuestras células.

Un pilar crítico en esta prevención es el impacto de elegir comer más plantas —potenciar la comida de origen vegetal— en lugar de alimentos de origen animal. No se trata de erradicar por completo la carne, sino de reducir su consumo por estrictos motivos de salud y sustentabilidad. La evidencia científica es contundente: reducir tan solo un 3% el consumo de proteína animal disminuye la tasa de mortalidad por todas las causas en un 20%.

No existe en el mercado ningún fármaco que logre semejante beneficio. Para blindar la salud cognitiva, el cerebro exige comida real rica en polifenoles, un sueño reparador, manejo del estrés y contacto social.

Las neuronas no necesitan suplementos mágicos ni las proteínas en polvo que inundan las redes de forma engañosa; de hecho, su exceso puede dañar el riñón, el hígado e incrementar la osteoporosis.

Este enfoque personalizado nos demuestra que en la salud el “terreno biológico” lo es todo. Imaginemos un campo que atraviesa una sequía y está lleno de rastrojos; si se tira un fósforo, se genera un incendio inmediato. En cambio, si pensamos en un campo arado donde acaban de llover 60 milímetros, se tira el mismo fósforo y no se prende fuego.

El fósforo es la entrada de un virus o una bacteria, pero la capacidad de respuesta depende enteramente de la resiliencia de tu terreno biológico, modelado por tus hábitos. Incluso frente a la genética, hoy sabemos que la epigenética representa el 95%: se pueden tener los genes predisponentes para una enfermedad, pero depende del estilo de vida que estos se manifiesten o no.

Sorprendentemente, esta prevención médica y cognitiva coincide con la preservación ecológica. Cuidar el cerebro es, de manera colateral, cuidar el planeta. La ganadería devora recursos de forma alarmante, siendo responsable de una gran porción de gases de efecto invernadero por el metano, de consumir el 75% de las tierras agrícolas y el 80% de los antibióticos mundiales. Frente a esto, una alimentación basada en plantas reduce la huella de carbono personal en hasta 2,1 toneladas anuales.

Prevenir la enfermedad, proteger la longevidad cerebral y evitar el colapso ecológico son tres caras de la misma moneda, pero el epicentro del cambio empieza en nuestra salud mental. La lucidez del futuro no está en las farmacias ni en el circo de las modas digitales, sino en la honestidad de volver a la tierra, vivir más tranquilos, fomentar los lazos humanos y elegir con conciencia qué ponemos en nuestro plato cada día para blindar nuestra mente.

*Médico (UBA), especialista en Clínica Médica y en Medicina funcional integrativa (MN 78093/MP 70854).