Desde el IPCVA se impulsó un nuevo modelo sin proteína vacuna: “La idea es exportar y no interesa el mercado interno”

Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores de la República Argentina (CAMyA), en diálogo con Canal E, criticó el rol del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al que acusó de representar únicamente los intereses de los exportadores y de descuidar el mercado interno.

Sergio Pedace cuestionó un video difundido por CAMyA donde Mario Ravettino, presidente del IPCVA, sugería reducir el consumo interno de carne vacuna a 40 kilos por habitante por año para favorecer la exportación. “Este instituto, lo único que representa es la exportación. Obviamente este hombre es el presidente del consorcio de exportadores, entonces, sin duda, está inclinado el instituto totalmente, el 90-80% a la exportación”, dijo.

El IPCVA no tiene su agenda puesta en el mercado interno

Y agregó: “Las ideas son exportar y no le interesa el mercado interno. Sí les interesa el mercado interno cuando le cierran las exportaciones y necesitan mantener sus frigoríficos, sus plantas y venderlo al mercado local”.

Sobre el discurso de Ravettino, Pedace sostuvo: “El hombre decía que teníamos que comer menos carne los argentinos para que ellos puedan exportar más. Queríamos parecernos a otros lugares del mundo donde comen menos carne, comen más pollo, más cerdo, más pescado y que estaría bien por ese lado”.

Aumento del consumo de carne vacuna

Actualmente, según desarrolló, “llegamos a 45 kilos” de consumo per cápita de carne vacuna, aunque “posiblemente, como se frenó un poco la exportación, estaríamos en 47, 48”. De todos modos, denunció que, “desde el Instituto no están promoviendo en el mercado interno, esa es la realidad. Promueven para que exporten, no para el mercado”.

En este contexto, el entrevistado consideró que, “la promoción que la pague la exportación o que sea un pago voluntario el que quiera aportar a este Instituto”, y señaló que, “los productores en voz baja dicen no queremos pagar más al Instituto”.

Respecto al proyecto de ley presentado por la diputada Marcela Pagano y los pedidos de informes de otros legisladores, explicó: “El IPCVA recauda 15 millones de dólares, tiene una billetera muy importante como para ver para dónde tiene que ir. Esta ley arrancó en el 2001, hace 24 años que está, las cosas cambiaron en el mundo”.