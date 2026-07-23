Del exabrupto deportivo al "faro de Occidente", el relato libertario y la sobrerreacción del Gobierno

Ustedes saben que en los últimos días ha habido una serie de comentarios muy fuera de órbita —desmesurados, carentes de toda proporción y absolutamente desconectados de la realidad— respecto de la Argentina. A raíz de las trifulcas y los lamentables episodios ocurridos tras el partido, figuras tan contrapuestas como la cantante Rosalía, el actor Samuel L. Jackson, Javier Bardem o una senadora demócrata de Texas salieron a decir cualquier cosa. Un verdadero divague sin ningún fundamento: derivaron en que los argentinos somos todos nazis y racistas.

Argentina no es un país racista y, si tiene sectores que lo son, está a años luz de los severos problemas de segregación que enfrentan otros países. Sin embargo, del otro lado también vimos disparates. Integrantes del gobierno del presidente Javier Milei y voceros del oficialismo reaccionaron planteando que los franceses "no eran franceses, sino africanos", o comunicadores que llegaron a decir de manera desembozada que "odiaban a los mexicanos". Que a un periodista le caigan mal los mexicanos no le importa a nadie, pero el asunto terminó en la portada de El País de Madrid. Y eso tiene una explicación que nada tiene que ver con México ni con este muchacho.

El Gobierno convirtió la polémica por la caída de la Selección en un nuevo capítulo de su autodenominada batalla cultural. El propio presidente avaló un posteo de Agustín Laje —titular de la Fundación Faro, ese think tank libertario que funciona como el primer ariete del Ejecutivo contra el multiculturalismo, el "woquismo" y los procesos migratorios—.

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Laje sostuvo que "el kirchnerismo validó el woquismo que hoy nos acusa de racistas" y que alimentó una campaña antiargentina. En esa misma línea se subió el influyente tuitero "Gordo Dan", afirmando que "no le perdonan a la Argentina haber abandonado la decadencia para ser el faro de Occidente". El argumento de que nos atacan "no por lo malo que hacemos, sino por lo bueno" es peligrosamente idéntico al que utilizaba Cristina Kirchner para justificar sus propias catástrofes.

Dentro de este ecosistema de polarización, se ha buscado incluso contraponer las figuras de Lionel Messi y Diego Maradona: Messi como el arquetipo del libertario con una conducta moral intachable, y Maradona como el reflejo del kirchnerismo y el mal ejemplo. Es comparar peras con tomates. Épocas distintas, momentos del fútbol distintos. Hubo un uso político deliberado para encajar a dos ídolos populares en la grieta ideológica del presente.

Para sellar esta postura, el presidente Milei recurrió a una conocida frase en redes sociales: “¿Tenés enemigos? Bien, eso significa que te plantaste por algo en algún momento de tu vida”. Se la atribuyó a Winston Churchill. Es una equivocación común —Churchill tiene una colección de frases célebres colosal—, pero la cita pertenece en realidad al genial escritor y político francés Víctor Hugo, el autor de Los miserables, quien se opuso a la dictadura de Napoleón III y tuvo un entierro multitudinario en París allá por 1885.

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La intención detrás del uso de la frase es clara: victimizarse y plantear que las críticas internacionales no son el resultado de un debate acalorado o una inconducta deportiva, sino el costo de estar liderando una cruzada global.

El problema es cuando este "pensamiento disparatado" pasa de los tuits a las políticas públicas. El legislador bonaerense Agustín Romo disparó: "Universidad pública para los argentinos, basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian". Y la escalada no quedó ahí: se confirmó que el Gobierno evalúa volver a la carga con proyectos para arancelar la universidad y la atención médica a residentes no permanentes.

Es muy típico de los procesos populistas sobreactuar respuestas y llevar al extremo cuestiones secundarias. Los exabruptos en la cancha estuvieron mal y los comentarios de afuera fueron desubicados. Pero, ¿cuántos días más alguien va a recordar o tomar en serio lo que dijo Samuel Jackson o una legisladora de Texas?.