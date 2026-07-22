Patricio Lons: "Lo del racismo en Argentina es una falacia hecha para el consumo interno norteamericano"

Las acusaciones de racismo contra Argentina, reavivadas tras la consagración de la Selección nacional y amplificadas en redes sociales y medios internacionales, fueron cuestionadas por el historiador Patricio Lons, quien consideró que se trata de una construcción vinculada al debate político y cultural de otros países. "Lo del racismo acá es una falacia que está hecha para el consumo interno norteamericano", afirmó.

El especialista sostuvo que la escasa presencia de futbolistas afrodescendientes en la Selección argentina responde a una cuestión demográfica y no a un fenómeno de discriminación. "No hay jugadores de raza negra porque hay una escasa población de raza negra", aseguró, y precisó que actualmente viven alrededor de 10.000 inmigrantes africanos en Argentina, mientras que entre 100.000 y 300.000 argentinos se reconocen como afrodescendientes.

La historia de la esclavitud y la integración en Argentina

Al analizar el pasado, Patricio Lons recordó que durante el siglo XVIII la población afrodescendiente llegó a representar cerca del 30% de los habitantes del territorio, aunque remarcó diferencias con el sistema esclavista de Estados Unidos. "Acá el esclavo cobraba sueldo. El esclavo norteamericano cobraba latigazos", expresó.

Según explicó, los esclavos en el Virreinato contaban con derechos como el descanso dominical, la educación, la evangelización, la posibilidad de cambiar de amo e incluso comprar su libertad. Además, destacó que el proceso de mestizaje favoreció la integración social.

El historiador también recordó el rol de los afrodescendientes en las guerras de la Independencia. "De los 3.000 hombres de raza negra que cruzaron con San Martín los Andes, volvieron 146", señaló, al remarcar el enorme costo humano que soportó esa población en los ejércitos patriotas y el posterior impacto de la epidemia de fiebre amarilla.

Racismo, lenguaje cotidiano y diferencias con otros países

Respecto del presente, Lons diferenció conductas individuales de un sistema institucional de discriminación. "Acá no hemos tenido apartheid, hemos tenido integración", aseguró, al comparar la experiencia argentina con la segregación racial que existió durante décadas en Estados Unidos y Sudáfrica.

En ese sentido, sostuvo que determinadas expresiones vinculadas al color de piel suelen utilizarse de manera afectuosa dentro de la cultura popular argentina. "El marcarte por tu color puede tener hasta un efecto cariñoso", indicó, aunque reconoció que existen situaciones de agresión o bullying que no deben confundirse con el racismo estructural.

Finalmente, Lons argumentó que las diferencias entre los modelos coloniales español y anglosajón explican buena parte de las distintas experiencias históricas. "En eso el Imperio español fue mucho más inclusivo que el Imperio anglosajón", concluyó.