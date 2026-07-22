“Agarró los problemas de su país y los quiso calzar en el mío”: Pagano cruzó a la congresista estadounidense por sus acusaciones de racismo

Marcela Pagano, diputada nacional por el bloque Coherencia le mandó una carta abierta a Jasmine Crockett, congresista estadounidense del Partido Demócrata, para pedirle que se retracte tras afirmar que Argentina tiene una “historia de racismo”, afirmando “usted merece que le hablen sin chamuyo”; también cruzó al periodista, escritor y polemista Arturo Pérez-Reverte por el posteo que subió tras la derrota de nuestro equipo frente a España en el Mundial de Fútbol 2026.

Primero, la legisladora acusó a la congresista de Estados Unidos de hablar con seguridad sobre una realidad que no conoce, remarcando que en Argentina nunca hubo carteles de “solo blancos”, haciendo una clara referencia a la prohibición que existió en el Sur de Estados Unidos con los ciudadanos afrodescendientes.

Marcela Pagano

También remarcó que “en 1813 -cincuenta años antes de que Lincoln firmara su proclama- una asamblea reunida en Buenos Aires declaró libres a los hijos de los esclavos. En 1853 nuestra Constitución escribió que en la Argentina no hay esclavos y que cualquier esclavo que pisara este suelo quedaba libre por el solo hecho de pisarlo".

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Para luego aclarar: “Ahora, no le voy a hacer el verso de que somos un país de santos. No lo somos, y usted merece que le hablen sin chamuyo. Acá hubo una campaña militar contra los pueblos originarios, y la llamamos conquista del desierto, como si el desierto hubiera estado vacío. Acá hubo miles de afroargentinos que pelearon en todas nuestras guerras y después los borramos de las fotos y de la memoria”.

Tras esa aclaración, apuntó directamente contra la congresista norteamericana: “¿Sabe qué hizo usted, técnicamente? Agarró los problemas de su país -que son reales y enormes- y los quiso calzar en el mío como un zapato ajeno. No entra, señora. Acá la historia se cosió con otro hilo”.

Y agregó: “Por eso le pido dos cosas, y las dos son fáciles. La primera: corrija lo que dijo, en el mismo lugar donde lo dijo, que es donde quedó escrito. La segunda: venga a Buenos Aires. Se lo digo en serio. Venga un domingo a San Telmo, cuando suenan los tambores del candombe, que es la música que sobrevivió a nuestros olvidos”.

La réplica de Marcela Pagano al escritor y periodista español Arturo Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte, uno de los más reconocidos autores españoles, con grandes éxitos de público y crítica, tras el triunfo de España frente a la Argentina en el Mundial de Fútbol 2026 escribió en su cuenta de X: “Siempre sostuve que lo peor del ser humano aflora con las religiones y los nacionalismos. Olvidé mencionar el fútbol, que a veces conjuga ambas cosas. Y en cierto modo, el fútbol es como Twitter: retrata muy bien lo mejor y lo peor del individuo. Y no me refiero a los jugadores”.

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Marcela Pagano le respondió: “Tres días después de que su selección levantara la copa, usted dedica la madrugada a explicar que la pasión de los vencidos es ‘lo peor del ser humano’. Curiosa pedagogía: la grandeza de una victoria se mide en la elegancia del vencedor, y sobrar al subcampeón a las 3:08 a.m. no figura en ningún tratado de hidalguía”.

Y a continuación, agregó: “Argentina jugó dos finales consecutivas con un capitán de 39 años y una hinchada que convierte cada Mundial en fiesta. Felicitaciones a España por la copa. A usted, por demostrar que el desdén también juega de local en Twitter”.

HM/MSS