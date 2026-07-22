Crece la polémica con Rosalía, suspendieron un homenaje en Córdoba

La imagen de la cantante española Rosalía sufrió un fuerte impacto negativo en nuestro país por un video que compartió en sus redes sociales que se burla del equipo de Messi tras la derrota de la Selección Argentina frente a España, y eso acaba de confirmarse con la cancelación del homenaje a la artista que iba a realizarse este jueves 23 de julio, a las 16:30 horas, en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de Córdoba.

La organización explicó: “Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico (programado para el 23 de julio) ha sido cancelado”.

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Para luego sumar: “Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos enormemente su comprensión e interés en las actividades culturales de la ciudad. ¡Nos reencontramos muy pronto con otra propuesta!”.

Cómo empezó la polémica sobre Rosalía

Faltando muy poco para comenzar las presentaciones de su show en nuestro país, Rosalía compartió un video de Mía Khalifa donde se festejaba la caída de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. Este gesto fue leído por cientos de usuarios como un apoyo explícito a los cuestionamientos contra nuestro país y desató un fuerte rechazo en redes sociales contra la cantante.

Frente a las consecuencias de lo ocurrido, la artista quitó ese reposteo y compartió un escueto pedido de disculpas en sus redes sociales junto a una imagen de la bandera argentina y tres caritas llorando. En el texto expresó: “Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”.

El reclamo por el show de Rosalía en el Movistar Arena

Tras el repudio en redes sociales por el video que compartió, cientos de usuarios exigieron la devolución de su dinero para los shows de Rosalía agendados en agosto en el Movistar Arena, y el tema se volvió tendencia en X.

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La respuesta de la empresa encargada del evento, según consigna la Agencia Noticias Argentinas (NA), fue: “Estimado: Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción".

Y sumaron: "En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar”.