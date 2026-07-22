Henrik Rehbinder: "En Argentina no hay una sensibilidad de racismo que hay en el resto del mundo"

La derrota de la Selección Argentina en el Mundial reavivó críticas internacionales vinculadas al racismo y al comportamiento de parte de los hinchas. Para Henrik Rehbinder, el fenómeno combina factores deportivos, políticos y culturales, aunque consideró que la cuestión racial ocupa un lugar central en la percepción estadounidense.

"En Argentina no hay una sensibilidad de racismo que hay en el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos", afirmó el periodista, quien explicó que el pasado vinculado a la esclavitud y el debate permanente sobre los derechos civiles hacen que este tipo de situaciones tenga una repercusión mucho mayor en ese país.

La polémica sobre Argentina y la mirada desde Estados Unidos

Rehbinder sostuvo que determinadas conductas terminan consolidando una imagen negativa en el exterior. "El nacionalismo no es el patriotismo. El patriotismo es amar su patria... El nacionalismo es yo soy mejor que el otro", señaló al diferenciar ambos conceptos.

Además, remarcó que ciertos gestos y cantos que en Argentina muchas veces se naturalizan generan un fuerte rechazo internacional. "Eso es culpa nuestra, en muchos sentidos porque no tenemos esa sensibilidad". En ese sentido, consideró que la polémica excede cualquier supuesta campaña contra el país y responde a comportamientos que quedan expuestos ante una audiencia global.

Trump, la guerra con Irán y las sospechas sobre información privilegiada

Sobre la política estadounidense, Rehbinder advirtió que Donald Trump enfrenta un escenario complejo por la escalada del conflicto con Irán. Explicó que la muerte de soldados estadounidenses aumenta la presión sobre la Casa Blanca y limita el margen de maniobra del presidente.

El periodista también alertó sobre los negocios de la familia Trump vinculados a contratos militares y puso el foco en un nuevo esquema comercial relacionado con la red social Truth. "Eso se llamaría insider trading. Ese es el manejo de información confidencial que estaría prohibido por la ley", sostuvo al explicar que algunos usuarios podrían acceder anticipadamente a publicaciones presidenciales con potencial impacto en Wall Street.

Finalmente, destacó el crecimiento del patrimonio del mandatario y cuestionó que buena parte de esas ganancias provengan de inversiones en criptomonedas y negocios desarrollados durante su paso por la Casa Blanca. A su juicio, estos hechos seguirán alimentando el debate político y judicial en Estados Unidos durante los próximos meses.