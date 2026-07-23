No odiamos lo suficiente a los argentinos

¿Qué tienen en común Rosalía, el ajedrecista Kasparov, una congresista estadounidense y el actor Samuel Jackson? Todos quedaron atrapados en una ola anti-Argentina amplificada por los algoritmos de las redes sociales. Algunos compartieron contenido falso; otros amplificaron acusaciones sin fundamento.

Después se sumaron medios internacionales. La red convertía en tendencia una publicación dudosa, el medio la transformaba en noticia y la noticia regresaba a las redes como prueba de que debía ser cierta. Una calesita de desinformación que terminó pintando a la Argentina como la villana racista del Mundial.

El fenómeno anti-Argentina existió: la FIFA moderó 53 millones de contenidos y bloqueó siete millones por considerarlos potencialmente dañinos. Se inventaron casos; a otros, aislados pero reales, se les agregó desinformación, exageración y un encuadre hostil en TikTok, Instagram y, sobre todo, X.

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Elon Musk presenta a X como la plaza pública digital. En una plaza, sin embargo, nadie decide en secreto qué conversación escuchará cada persona. En X sí.

Revisé el código abierto del algoritmo que decide qué ves en X. Primero analiza tu historial de interacción y busca publicaciones para mostrarte, incluso de cuentas que no seguís. Después predice si vas a responder, compartir, citar, leer, bloquear o reportar a esas publicaciones. Esas probabilidades determinan el orden del contenido.

El sistema no decide si algo es verdadero ni si te va a gustar: solo predice cómo vas a comportarte. Cuanto más te afecte, más te lo mostrará.

Por eso la red aprende de aquello que provoca reacciones. Una mentira emocional genera respuestas, compartidos y tiempo de lectura. Y si miles interactúan para refutarla, el sistema interpreta interés y se la muestra todavía a más gente. No penaliza que que cientos de cuentas repitan la misma historia falsa.

Si alguien responde, cita, saca captura o se queda leyendo publicaciones anti-Argentina, incluso para criticarlas, el algoritmo aprende que el tema le interesa. Defender al país termina siendo la forma más eficaz de seguir viendo ataques y de creer que es lo único que hay. Así, X facturó más con publicidad mientras algunos argentinos y extranjeros que viven en el país, saturados de intentar defenderlo, decidieron salir de las redes temporalmente.

Se documentaron cientos de citas inventadas, imágenes manipuladas y videos creados con IA de actitudes argentinas que nunca existieron. Gran parte salió de cuentas “verificadas” en X que monetizan las visualizaciones de sus publicaciones.

Una web llamada Argentina Out reunió supuestos 23 millones de firmas para expulsar a la selección de los mundiales. No contaba votos reales, pero tampoco necesitaba convencer a millones: le alcanzaba con monetizar la publicidad gracias a conseguir que los medios dijeran que lo había hecho. Y así pasó.

Como dato revelador, se detectaron muchas cuentas patrocinadas por la casa de apuestas Rainbet que sumaron millones de visualizaciones con declaraciones falsas y supuestas faltas de Messi; muchas cuentas son de Asia y África. Quizás el objetivo no fuera atacar a un país, sino monetizar la polarización y alimentar el negocio de las apuestas y los mercados de predicción.

En 2018, un estudio del MIT concluyó que las falsedades en redes eran un 70% más propensas a recibir retuits y que las noticias verdaderas tardaban unas seis veces más en llegar a las primeras 1.500 personas. La mentira vende más, y eso era antes del algoritmo actual basado en IA.

Y si los humanos amplifican las mentiras más rápido que las verdades, quienes tienen un megáfono lo hacen todavía más. Javier Milei promueve consignas acompañadas, a veces, por datos engañosos, desinformación o acusaciones sin evidencia. Una de ellas es NOLSALP: “No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas”.

Cuando Antonio Laje le preguntó por esa violencia en redes, Milei respondió que “con un tuit nadie te lastima”. Pero la evidencia dice otra cosa. Como resumió en sus redes el emprendedor y psicólogo Esteban Cervi, el cerebro puede procesar el odio online como una amenaza real: la amígdala no distingue entre un león y un insulto, los insultos activan la misma región cerebral que un golpe y un solo mensaje de odio puede pesar tanto como diez elogios. Si el ataque apunta además a tu país, se activa el modo tribu, como si lastimaran a tu familia.

El algoritmo no obliga a Milei a publicar NOLSALP ni a un usuario a inventar una cita de Messi. Lo que sí hace es decidir qué amplificar, a quién mostrárselo, cuántas veces repetirlo y con quién repartir las ganancias publicitarias. Convierte cada agresión en materia prima para nuevas agresiones y nos presenta el resultado como una expresión espontánea de la plaza pública.

Sí hubo publicaciones racistas desde Argentina, algunas impulsadas por tuiteros oficialistas. Negarlo sería tan engañoso como definir a toda la sociedad a partir de ellas. El algoritmo premió esas publicaciones y, después, la sobrerreacción internacional.

Detrás de la campaña anti-Argentina pudo haber potencias extranjeras, casas de apuestas, gente tratando de ganarle al algoritmo para cobrar o un poco de todo. Con la evidencia disponible no se puede afirmar cuál de esas posibilidades explica el fenómeno completo, pero hay un responsable seguro: el algoritmo optimizado para facturar.

A la Argentina le pasó algo simple: sus quilombos reales se convirtieron, en cuestión de días, en un juicio global desproporcionado, alimentado por pruebas falsas, plataformas que premian la indignación y actores que ganan plata o poder con el enojo ajeno.

Y para defender a la Argentina, el presidente no tuvo mejor idea que viralizar una cita atribuida a Churchill que Winston jamás dijo.

Como escribió Kasparov antes de creer en videos de faltas de Messi que no ocurrieron: “El objetivo de la propaganda moderna no es solo desinformar o impulsar una agenda. Es agotar tu pensamiento crítico, aniquilar la verdad.”

Al final, no odiamos lo suficiente a los algoritmos que negocian con nuestras emociones.

*Lic. en Sistemas (UBA), programador y docente.

