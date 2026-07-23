Diógenes de Urquiza evalúa renunciar a Deportes por diferencias con Daniel Scioli

El subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, analiza presentar su renuncia en las próximas horas luego de que el Gobierno resolviera que el área vuelva a depender de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, encabezada por Daniel Scioli. La decisión reavivó diferencias internas entre ambos funcionarios y aceleró una crisis dentro del área.

El cambio fue oficializado esta semana mediante el Boletín Oficial, que restituyó a la Subsecretaría de Deportes bajo la órbita de Scioli, tal como ocurría hasta noviembre de 2025. Desde entonces, De Urquiza respondía a la Jefatura de Gabinete, primero durante la gestión de Diego Santilli y luego tras la reestructuración del Ejecutivo.

Scioli, el liquidador de los dos íconos del turismo peronista

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Según fuentes oficiales, el funcionario cercano al PRO mantiene desde hace tiempo fuertes diferencias con Scioli y no estaría dispuesto a volver a trabajar bajo su conducción. En ese contexto, evalúa dar un paso al costado.

Reestructuración en Deportes y cambios en el ENARD

La tensión coincide con una serie de movimientos internos en el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). En las últimas horas, el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y titular del organismo, Mario Moccia, desplazó de su cargo a Philippe Oudinot, uno de los colaboradores de mayor confianza de De Urquiza, en el marco de una reestructuración administrativa.

A esos cambios se sumaron el despido de Lorena Scioli, hija del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, quien cumplía funciones administrativas en el área, y el de Carlos Férrea, subdirector general desde 2022. Fuentes del oficialismo señalaron que podrían concretarse nuevos desplazamientos en los próximos días.

El regreso de Deportes a la órbita de Scioli

La decisión del Gobierno revierte el esquema que había comenzado a regir en noviembre de 2025, cuando la Subsecretaría de Deportes dejó de depender de Scioli y pasó a la Jefatura de Gabinete tras la llegada de Diego Santilli.

En la Casa Rosada reconocen que la convivencia entre ambos funcionarios nunca fue fluida. Según trascendió, De Urquiza había solicitado en ese momento pasar a depender de la Jefatura de Gabinete debido a las diferencias que mantenía con el exgobernador bonaerense.

Además, el Boletín Oficial volvió a delegar en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes la facultad de suscribir convenios vinculados con esas áreas, con o sin erogación presupuestaria, junto a provincias, municipios y otros organismos.

Quién es Diógenes de Urquiza

De Urquiza asumió al frente de la Subsecretaría de Deportes en julio de 2024, tras la salida de Julio Garro, y se convirtió en el tercer titular del área durante la gestión de Javier Milei, luego de los pasos de Ricardo Schlieper y el propio Garro.

Su eventual salida representaría un nuevo cambio en una dependencia que atravesó varias modificaciones desde el inicio de la actual administración y que vuelve a quedar en el centro de las tensiones internas del Gobierno.

LB