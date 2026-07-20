Daniel Scioli fue redesignado como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, fue confirmado en su puesto este lunes a través del decreto 606/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La redesignación corrió a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli, quien decidió conservar al ex vicepresidente y candidato a presidente en medio de una recalibración del gabinete de La Libertad Avanza. También la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, apoya la permanencia del exmotonauta en el Gobierno.

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Daniel Scioli, ad honorem pero con un ingreso millonario: de qué viven los funcionarios que no cobran

En esta continuidad de su cargo como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, dependiente de la vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Santilli desde la renuncia de Manuel Adorni, Scioli se mantiene como un funcionario ad honorem. Además de su actividad privada como parte de una familia de empresarios con múltiples negocios, percibe una asignación vitalicia por haber sido vicepresidente entre 2003 y 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Scioli, un pragmático que fue funcionario de seis gobiernos

Daniel Scioli ocupa el puesto de secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del gobierno de Javier Milei desde 2024. Antes, se desempeñó como embajador en Brasil, un cargo que heredó del gobierno anterior, ya que lo había designado Alberto Fernández y la gestión de Milei decidió mantenerlo en su puesto. Pero el ámbito del deporte fue casi el primero que recorrió al llegar a la política, ya que se vincula con su pasada como un conocido corredor de carreras náuticas.

Scioli inició su carrera política en 1997 de la mano de Carlos Menem, cuando fue elegido diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Justicialista, y llegó a la Secretaría de Turismo y Deportes durante las presidencias de Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde.

En 2003 acompañó a Néstor Kirchner como candidato a vicepresidente y asumió el cargo hasta 2007, período en el que también presidió el Senado. Ese año fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo que ejerció durante dos mandatos consecutivos, hasta 2015. Luego fue candidato a presidente por el Frente para la Victoria y perdió en el balotaje ante Mauricio Macri.

Con la victoria de La Libertad Avanza en 2023, Daniel Scioli fue uno de los tantos funcionarios que permaneció en su puesto. Suele presentarse como un perfil técnico que evade las etiquetas políticas.

LT