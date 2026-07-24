El Geoide: el modelo físico y matemático que representa la forma real de la Tierra

La forma real de la Tierra se define como un Geoide, un modelo físico y matemático moldeado por la gravedad. Su verdadera figura irregular se concluyó a través de misiones espaciales que midieron las variaciones de masa en el planeta. El científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Michael Watkins, explicó que “debido a que la distribución de materiales en las profundidades de la Tierra varía, su campo de gravedad tiene colinas y valles”.

Este molde considera el factor determinante, que la geometría pura suele pasar por alto, la gravedad. En términos geodésicos, el geoide se define como una superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre.

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Para cartografiar el campo gravitatorio terrestre con precisión milimétrica, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, en cooperación con agencias internacionales, lanzó misiones emblemáticas como GRACE (Experimento de Recuperación de la Gravedad y el Clima).

El video animado de la NASA sobre la forma real de la Tierra

Las famosas imágenes virales de la NASA que muestran al planeta Tierra con forma de “papa abollada” suelen estar hiperbolizadas exponencialmente. Los científicos exageran la escala vertical del Geoide (a menudo por un factor de miles) para que las sutiles variaciones de gravedad resulten apreciables a simple vista. En la escala real, si se sostuviera el Geoide en la mano, se sentiría prácticamente tan suave como una bola de billar.

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El informe del Sistema de Datos de Observación de la Tierra elaborado por la NASA precisa que la masa del interior de la Tierra (rocas, magma, agua, densidad de la corteza) está distribuida de forma desigual, la atracción gravitatoria varía de un punto a otro del globo.

Allí donde hay mayor densidad o masa concentrada, la gravedad tira con más fuerza, creando "colinas" en la superficie del Geoide; donde la densidad es menor, se generan "valles" o depresiones gravitatorias.

Geoide vs. Elipsoide: La diferencia entre la realidad física de la Tierra y un modelo matemático perfecto

Para entender la diferencia de forma sencilla, se lo puede abordar partiendo de la teoría de que la Tierra tiene dos “caras”: la que calculamos en un papel y la que realmente existe según las leyes de la física.

El Geoide: la verdadera forma de la Tierra del planeta Tierra





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El elipsoide es un cuerpo geométrico liso, similar a una pelota de fútbol americano ligeramente achatada en los polos. Se obtiene mediante una fórmula matemática sencilla para crear una superficie lisa y regular sobre la que sea fácil calcular coordenadas (latitud y longitud).

El Geoide es la superficie que adaptaría el agua de los océanos si estuvieran completamente en reposo (sin olas, viento ni mareas) y extendiéndose por debajo de los continentes. Como las rocas, montañas y capas internas de la Tierra tienen diferente masa y densidad, la gravedad atrae el agua con más o menos fuerza según la zona.

PM / ds