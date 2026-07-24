El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) difundió la modalidad para que sus afiliados puedan verificar cuál es el centro de atención o prestador que tienen asignado para los servicios de guardia e internación. La consulta de la cartilla médica se encuentra habilitada de manera digital a través de la aplicación oficial del organismo o ingresando a su sitio web oficial.

El sistema de turnos programados en agencias de PAMI

En caso de requerir una modificación del prestador asignado, el organismo informó que la gestión se puede iniciar por vía virtual mediante la plataforma web del organismo. Asimismo, quienes prefieran realizar el procedimiento de forma presencial pueden dirigirse a su agencia de PAMI correspondiente, previa solicitud de un turno en el portal de turnos de la institución.

Los plazos de acreditación y las restricciones durante la internación

El organismo previsional remarcó una condición operativa fundamental al momento de solicitar el traspaso de centro médico. Según la normativa informada, el trámite para cambiar al prestador asignado no puede llevarse a cabo mientras el afiliado se encuentre cursando una internación.

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Por otro lado, los tiempos en los que se concreta la modificación dependen directamente de la fecha del mes en la que se inicie el pedido. Si la solicitud se realiza entre el 1 y el 20 del mes, el cambio se ve reflejado a partir del primer día del mes siguiente. En tanto, si el trámite se efectúa entre el 21 y el 30, el nuevo prestador impacta en el mes subsiguiente.

Cúal es la documentación requerida

Desde la agencia se destacó que los usuarios cuentan con un prestador asignado para guardia e internación, con quienes se pueden atender ante urgencias, tratamientos prolongados o cirugías. Durante la internación la cobertura es del 100% para todas las prácticas médicas necesarias.

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Para poder atenderse, el usuario debe presentarse por guardia o para una internación con:

- DNI

- Credencial

Por último, desde la agencia se recomendó al usuario que consulte en su cartilla el hospital, clínica o centro de salud que tiene asignado para guardia e internación. En caso de necesitar cambiar de prestador asignado, pueden hacerlo desde la web o en su Agencia PAMI.

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