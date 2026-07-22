El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados habilitó la gestión presencial para que los titulares de la obra social puedan afiliar a sus nietas o nietos mayores de edad. La medida aplica únicamente cuando las o los jóvenes presentan alguna discapacidad física o mental y se encuentran de forma exclusiva a cargo de la persona afiliada titular.

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La institución precisó que la gestión no tiene costo para el beneficiario, pero requiere la solicitud previa de un turno de atención presencial en el Centro de Atención Personalizada correspondiente. De esta manera, el organismo busca ordenar la recepción de la documentación exigida a los adultos mayores o a sus apoderados legales al momento de concretar la incorporación al padrón.

El trámite contempla restricciones normativas específicas. Las autoridades aclararon que no podrán acceder a la cobertura de PAMI aquellas personas que sean titulares de un beneficio previsional y cuenten con la posibilidad de ingresar a otra obra social por sus propios medios. Tampoco se otorgará el alta a quienes ya gocen de una pensión graciable o no contributiva.

Documentación necesaria y requisitos del trámite de afiliación en PAMI

Para iniciar la solicitud de incorporación, la persona titular o su apoderado debe presentar el Documento Nacional de Identidad con el domicilio actualizado y el último recibo de haberes del jubilado. Además, el esquema administrativo requiere los DNI del padre o madre y de la nieta o nieto interesado, los cuales deben contar con fecha vigente y domicilio al día.

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En el caso particular de las personas discapacitadas declaradas judicialmente, el organismo dispuso una excepción para la verificación de datos. Este grupo puede acreditar tanto la identidad como el domicilio mediante la presentación del DNI libreta. Asimismo, resulta obligatorio sumar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) e incluir las partidas o actas de nacimiento que prueben el vínculo familiar.

El expediente se completa con la entrega de la constancia de CUIL o CUIT del beneficiario a incorporar y la certificación negativa emitida por la ANSES. Únicamente en los casos donde la situación habitacional del grupo familiar así lo requiera, las autoridades de la agencia solicitarán la confección y firma del Formulario Familiar no Conviviente.

Modalidad de gestión, gratuidad y vigencia del beneficio de la obra social

El procedimiento consta de tres pasos sucesivos. En primera instancia, la persona interesada debe reunir la totalidad de los papeles exigidos por la normativa. Posteriormente, tiene que solicitar un turno web para concurrir al Centro de Atención Personalizada de su zona y, finalmente, presentarse en la dependencia elegida el día y la hora pautados para entregar los formularios.

El servicio se ofrece de manera gratuita y las afiliaciones otorgadas bajo esta modalidad no poseen fecha de vencimiento general. Sin embargo, la reglamentación contempla dos situaciones particulares donde la cobertura queda sujeta a un límite temporal determinado por la administración o por el estado de otros trámites previsionales del solicitante.

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La primera excepción ocurre cuando el Departamento Asesor Científico Pericial establece un plazo fijo en su dictamen médico, en cuyo caso la vigencia se carga con la fecha límite informada. La segunda excepción aplica cuando la persona con discapacidad se encuentra tramitando una pensión no contributiva que aún no fue otorgada, escenario en el que se otorga un alta provisoria con vencimiento a un año.

GZ / lr