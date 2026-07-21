La Administración del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados consolidó la digitalización de su servicio de atención presencial mediante una plataforma específica orientada a la gestión de turnos programados en sus sedes de cercanía. La herramienta informática centraliza los requerimientos administrativos previos a la concurrencia física de los afiliados a las oficinas gubernamentales.

PAMI difundió una guía para prevenir estafas virtuales entre sus afiliados

El acceso general al aplicativo se realiza directamente desde la pestaña denominada "turnos de agencia", un espacio virtual diseñado para coordinar el flujo de público en los edificios del organismo. Para programar una cita presencial, el usuario debe ingresar al sistema, seleccionar la gestión administrativa que desea realizar y determinar la fecha junto con la franja horaria de su preferencia.

La interfaz digital dispone de un menú de opciones que permite realizar múltiples acciones operativas en la misma sesión de navegación. Dentro de este panel, los beneficiarios y apoderados tienen la facultad de reservar nuevas fechas de atención presencial, revisar el listado de las citas agendadas y consultar de forma detallada el historial de trámites que ya fueron concluidos en períodos anteriores.

PAMI: médicos denuncian que les quitan pacientes sin aviso en distintas provincias del país

En busca de evitar que el afiliado deba concurrir a la delegación

La plataforma incorpora una base de datos de consulta donde se especifican los requisitos legales, formularios y documentación obligatoria que exige el instituto previsional para cada tipo de trámite. Esta función busca evitar que el afiliado concurra a la delegación oficial sin los papeles necesarios para completar la gestión administrativa en el momento.

Con el propósito de disminuir los niveles de ausentismo y optimizar los cronogramas diarios de atención, la obra social previsional estructuró un esquema automático de alertas mediante notificaciones. El sistema emite un primer aviso al momento de confirmar la reserva, envía un recordatorio un día antes de la cita y genera una última alerta durante la misma jornada asignada.

La visualización de los turnos vigentes y anteriores se encuentra unificada dentro del mismo perfil de usuario de la herramienta digital. Las autoridades explicaron que toda persona que cuente con un usuario activo puede ingresar en cualquier momento a la sección principal para verificar el estado de su agenda o corroborar los datos de las gestiones pasadas.

Nuevas reglas de PAMI para el padrón de diabetes

La flexibilidad del entorno web contempla la posibilidad de modificar los datos comerciales de la cita si surgen imprevistos de fuerza mayor. El sistema permite cancelar o reprogramar el turno de forma autónoma, fijando como única restricción que dicha modificación o baja en el padrón se ejecute antes de la fecha asignada originalmente por el aplicativo.

GZ / lr