PAMI: médicos denuncian que les quitan pacientes sin aviso en distintas provincias del país

El conflicto entre el PAMI y los médicos de cabecera volvió a agudizarse en distintas provincias del país. Según explicó el abogado previsional Christian D'Alessandro, varios profesionales denuncian que la obra social les quitó de manera unilateral a cientos de pacientes con los que mantenían una relación de años.

Uno de los casos que mencionó el especialista es el de un médico de la provincia de Córdoba, con 45 años de trayectoria, al que le retiraron 500 pacientes luego de que visibilizara públicamente los reclamos del sector. Según su interpretación, se trataría de una represalia por parte del organismo.

Jubilados sin médico de cabecera de un día para el otro

D'Alessandro remarcó que la situación no se limita a un caso aislado, sino que se repite "a lo largo y ancho del país". Explicó que muchos jubilados se enteran de la quita de su médico de cabecera sin ningún tipo de aviso previo, pese a mantener con ese profesional una historia clínica y una relación de confianza construida durante años.

Para el abogado, esa decisión del PAMI no solo resulta arbitraria, sino que carece de sustento legal. "Es ilógico y es inhumano y además es ilegal", sostuvo, al poner el eje en los derechos del paciente frente a una medida tomada de manera unilateral.

Turnos que demoran meses y recetas que vencen

El especialista detalló además las consecuencias prácticas que enfrentan los jubilados al tener que buscar un nuevo médico. Según indicó, conseguir un turno en determinadas especialidades puede demorar hasta cuatro meses, un plazo que en muchos casos supera la validez de la orden médica.

Esa demora obliga al paciente a iniciar nuevamente el trámite: buscar otro profesional, generar una nueva historia clínica y, en varios casos, repetir estudios ya realizados. "La verdad que es muy desgastante, muy doloroso y muy injusto también", describió D'Alessandro.

Cuánto aumentarán las jubilaciones en agosto

Consultado sobre la actualización de los haberes previsionales, D'Alessandro precisó que el ajuste correspondiente a agosto (calculado en base a la inflación de junio) será mínimo. Según detalló, la jubilación mínima pasará de $309.294 a $315.171, sin contar el bono adicional.

Esa diferencia representa apenas $5.877, un monto que el abogado comparó con el precio de un maple de huevos en un supermercado de primera línea, que hoy ronda los $7.800. "Menos de un maple de huevo es la diferencia que van a cobrar los jubilados entre el mes de julio y el mes de agosto", resumió.