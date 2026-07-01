Christian D'Alessandro advirtió que el bono de los jubilados "se está licuando" y cuestionó el sistema previsional

Las jubilaciones volverán a actualizarse en julio de acuerdo con el índice de inflación de mayo. Según explicó el abogado previsional, Christian D'Alessandro, la jubilación mínima ascenderá a $411.989, mientras que la máxima quedará en $2.772.298. Sin embargo, remarcó que la realidad de la mayoría de los beneficiarios continúa siendo crítica. "El 60 o 70 por ciento están cobrando la jubilación mínima", señaló, al tiempo que recordó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanzará los $329.591, sin contar el bono.

El bono congelado y un sistema que, según D'Alessandro, perjudica a todos

Uno de los principales cuestionamientos del especialista apuntó al bono extraordinario de $70.000, que permanece sin modificaciones desde marzo de 2024. "No se actualiza porque no hay voluntad del Gobierno. En vez de quitarlo, lo que hizo es congelarlo", sostuvo. A su entender, el monto pierde poder adquisitivo mes tras mes: "Gradualmente, el bono se va licuando y se va perfilando a no tener un impacto real sobre el salario del jubilado".

El abogado fue más allá y planteó que el problema estructural no es la existencia del bono, sino la falta de una actualización adecuada de las jubilaciones. "El bono es un parche ante una necesidad de fondo mucho más importante", afirmó, al reclamar un mecanismo que permita mantener el poder de compra frente al verdadero costo de vida de los adultos mayores.

D'Alessandro también cuestionó el actual régimen de aportes y topes jubilatorios. Explicó que quienes perciben salarios elevados realizan aportes hasta un determinado límite, pero luego también encuentran topeado el haber jubilatorio. "Hay una injusticia sobre el que cobra la mínima, sobre los que cobran las jubilaciones medias y se castiga a las jubilaciones altas porque tienen un régimen de tope", resumió.

Descuentos bancarios y el drama cotidiano de los jubilados

Durante la entrevista, el especialista también se refirió a los descuentos que algunas entidades financieras realizan sobre las cuentas donde se acreditan los haberes previsionales. Advirtió que existen casos en los que los bancos descuentan dinero proveniente de transferencias familiares para cancelar deudas, una práctica que, según explicó, genera un fuerte perjuicio para los jubilados más vulnerables.

Sobre el final, D'Alessandro relató el caso de una jubilada que dejó de comprar medicamentos tras endeudarse con una tarjeta de crédito y luego recurrir a préstamos informales. "No compra los remedios, tiene una deuda bancaria, es una situación totalmente agobiante", lamentó.

Para el abogado previsional, el deterioro de los ingresos jubilatorios ya no solo obliga a elegir entre alimentos y medicamentos, sino que también expone a muchos adultos mayores al sobreendeudamiento y a situaciones de extrema vulnerabilidad económica.