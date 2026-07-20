La tecnología actual permite que los jubilados y pensionados realicen una gran cantidad de trámites administrativos desde sus hogares y permanezcan conectados mediante diversos dispositivos tecnológicos. Sin embargo, el organismo previsional advirtió que este escenario de conectividad también expone a los beneficiarios a nuevos desafíos relacionados con la seguridad informática. La protección de los datos personales se convirtió en un elemento fundamental para resguardar a la población de posibles fraudes en línea.

Guía de trámites digitales de PAMI: las herramientas disponibles en la web y la aplicación móvil

Ante la aparición de perfiles apócrifos que intentan suplantar la identidad de la institución, la obra social previsional acercó herramientas concretas a sus afiliados para que aprendan a diferenciar los canales de comunicación legítimos de aquellos que son falsos. El objetivo de la campaña pública radica en brindar los conocimientos necesarios para que nadie resulte engañado al momento de buscar asistencia digital en las redes.

Las claves para identificar las cuentas oficiales de PAMI

El primer elemento regulado por el área de sistemas del instituto para validar la autenticidad de una plataforma de contacto se centra en los indicadores de verificación que otorgan las redes sociales de manera interna. Las autoridades explicaron que las cuentas oficiales correspondientes a la estructura de la obra social siempre poseen un tilde de verificación de color azul o gris ubicado de forma contigua al nombre de perfil de la cuenta.

Nuevas reglas de PAMI para el padrón de diabetes

Asimismo, la repartición estatal remarcó que las plataformas de comunicación legítimas poseen un historial de publicaciones extenso, el cual refleja la actividad institucional sostenida a lo largo de los meses. Esta característica temporal sirve como filtro inmediato frente a los perfiles delictivos de reciente creación, los cuales suelen carecer de un archivo histórico de contenidos informativos y de interacción con la comunidad.

La cantidad de usuarios asociados a la cuenta constituye el tercer parámetro de control público que detalló el organismo en su informe de ciberseguridad. Los espacios digitales institucionales administrados por el Estado nacional cuentan de manera invariable con miles de seguidores activos en sus listados, un factor de volumen de audiencia que los canales falsos creados para concretar fraudes informáticos no logran replicar.

Recomendaciones operativas para evitar las estafas virtuales

La dirección de la obra social acercó un listado de recomendaciones específicas con el propósito de mitigar el impacto del delito tecnológico dentro del padrón de afiliados. El cuidado de las claves de acceso y la desconfianza ante solicitudes sospechosas de información confidencial forman parte de las conductas preventivas esenciales que se busca instalar entre los adultos mayores que utilizan los entornos web.

PAMI: cómo elegir médicos especialistas y tramitar el cambio de prestador

El instructivo institucional enfatizó la necesidad de verificar la procedencia de cada mensaje o correo electrónico antes de clickear en enlaces externos o descargar archivos adjuntos de dudosa procedencia. Las autoridades previsionales insistieron en que el resguardo de la información sensible representa la barrera de defensa más efectiva para neutralizar las modalidades delictivas de ingeniería social que proliferan en la actualidad.

GZ / lr