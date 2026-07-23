El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados aclaró una serie de dudas operativas vinculadas con el funcionamiento de la plataforma digital Mi PAMI. El organismo brindó precisiones sobre cómo proceder en caso de detectar fallas al momento de crear una cuenta o intentar ingresar al sistema.

El sistema de turnos programados en agencias de PAMI

Cuando una persona busca registrarse y la aplicación indica que ya existe un usuario vinculado a su número de DNI, la primera recomendación consiste en revisar de forma exhaustiva que todos los datos tipeados estén bien escritos. Esta verificación inicial evita inconvenientes generados por errores de digitación en los formularios digitales.

Si el problema persiste tras la comprobación, la persona puede intentar restablecer el acceso a la plataforma mediante la opción denominada "Olvidé mi contraseña". En el caso de que el error continúe impidiendo el ingreso, la institución instó a realizar la consulta formal por medio de sus canales de contacto habituales o a través de la sección de reclamos del sitio web.

La gestión de afiliados titulares y el uso internacional de la plataforma

El esquema de funcionamiento de la aplicación contempla la administración de más de un número de afiliación por parte de un mismo grupo familiar. Si ambas personas pertenecen al mismo núcleo de parentesco, el usuario puede visualizar los datos de los dos beneficiarios iniciando sesión con las credenciales de cualquiera de ellos.

Una situación distinta ocurre cuando se trata de dos afiliados que revisten la condición de titulares independientes dentro del padrón. Para estos casos, las instrucciones operativas fijan que el usuario tiene que cerrar la sesión activa de la aplicación e ingresar de manera posterior con los datos correspondientes a la otra persona.

PAMI difundió una guía para prevenir estafas virtuales entre sus afiliados

El organismo confirmó que la herramienta digital Mi PAMI puede utilizarse desde múltiples dispositivos de forma simultánea. Las personas afiliadas tienen la facultad de mantener su sesión abierta en más de un teléfono celular o tablet al mismo tiempo, sin que el sistema bloquee el acceso por doble autenticación.

La cobertura del ecosistema digital opera además sin límites geográficos. La obra social indicó que el portal y la aplicación pueden utilizarse desde cualquier parte del mundo, lo que permite realizar consultas de información o gestiones personales aun cuando la persona titular se encuentre en el exterior.

Requerimientos de datos personales y barreras de protección digital

La solicitud de una mayor cantidad de datos al momento de iniciar sesión responde a una actualización en los parámetros de ciberseguridad. El instituto previsional busca que la información personal de cada beneficiario y el historial de sus trámites permanezcan protegidos dentro de la red.

La incorporación de un registro más completo persigue el objetivo primario de verificar la identidad de la persona usuaria con un nivel superior de certeza. Este filtro informático valida las credenciales de acceso antes de conceder el ingreso a los módulos de atención virtual.

Requisitos para afiliar a nietos mayores con discapacidad en PAMI

A su vez, esta exigencia reforzada permite cuidar el archivo de datos personales y los registros médicos de los jubilados. El resguardo de las historias clínicas digitales forma parte de las prioridades normativas fijadas por la administración del organismo estatal.

Por último, el protocolo de registración apunta a evitar accesos no autorizados por parte de terceros ajenos a la titularidad de la cuenta y a prevenir estafas virtuales. La recolección estructurada de datos funciona como una barrera de contención frente a posibles intentos de fraude electrónico.

GZ / lr