Detuvieron a una exagente de la Policía Bonaerense que reclutaba mercenarios en Argentina para luchar contra el ejército ruso en Ucrania

Una expolicía de 45 años fue detenida el pasado viernes 24 de julio por el Departamento Antisecuestros Norte de la PFA en un conventillo ubicado en la zona de Tigre y deberá comparecer, el próximo lunes, en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, por el presunto delito de trata de personas, aunque, en realidad, la Justicia la acusa de reclutar mercenarios en Argentina para que combatan en Ucrania contra las tropas rusas.

Según Infobae la detenida es Griselda O., supuestamente nacida en Villa Constitución, Santa Fe, quien fue denunciada, en noviembre del año pasado, por una página web que apoya a Rusia como parte del centenar de combatientes latinoamericanos que se se habrían sumado a las tropas de Volodímir Zelenski. En el artículo de este sitio aparecía una foto donde se la podía ver luciendo su equipo de combate y su fusil.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania

La mujer había recibido, en junio de 2025, el último aporte correspondiente a seguridad social como integrante de la Policía Bonaerense, donde habría ingresado casi una década antes, en 2016.

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La Justicia también busca a su pareja, un exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue transferido a la Policía de la Ciudad (donde ya lo habrían dado de baja) y actualmente está prófugo. Según los investigadores, podría haberse ido a Brasil.

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De acuerdo al medio antes citado, en la casa de la mujer encontraron sus antiguas placas de identificación policial junto a emblemas del ejército de Ucrania, una pistola y planillas de reclutamiento.

La detenida y su novio, explican los investigadores, contrataban expolicías ofreciéndoles 3.000 dólares, lo que, al cambio actual, equivale a más de 40 millones de pesos.

Conflicto Rusia - Ucrania

La investigación arrancó el 11 de marzo pasado, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en el Aeropuerto de Ezeiza a 4 pasajeros sospechosos, quienes posteriormente se convertirían en las supuestas víctimas de la “trata de personas” que impulsó la causa contra la expolicía y su pareja.

Según Infobae, aunque en un principio intentaron justificar su viaje, finalmente los cuatro terminaron reconociendo que habían sido contratados como mercenarios por 3000 dólares: así arrancó la causa que terminó con la detención de la expolicía el pasado viernes.

Vladimir Putin, presidente de Rusia

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La Agencia Noticias Argentinas (NA) informó este 18 de julio que la embajada de Rusia en la Argentina emitió un comunicado denunciando que “la práctica de reclutar ‘soldados de fortuna’ es contraria al derecho internacional, en particular a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989”.

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Y luego agrega: “Como es sabido, desde el inicio de la operación militar especial el régimen de Kiev ha intentado reclutar masivamente a extranjeros. Diversas ONG e incluso embajadas se utilizan para este fin, lo que viola las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”.

Para cerrar afirmando que “Kiev no tiene ningún interés en que estos ‘gansos salvajes’ regresen a casa ya que podrían revelar verdades incómodas sobre la terrible situación real en el frente, la grave situación de los valores democráticos y los derechos humanos, y la corrupción rampante en Ucrania”.