Brasil repudió el discurso de Milei en el acto de Flávio Bolsonaro y advirtió que cruzó un límite

El presidente del oficialista Partido de los Trabajadores de Brasil, Edinho Silva, y el titular del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, repudiaron este sábado el discurso de Javier Milei en el acto de Flávio Bolsonaro, donde el mandatario argentino lanzó fuertes ataques contra Luiz Inácio Lula da Silva y el juez Alexandre de Moraes.

La intervención se produjo durante la Convención Nacional del Partido Liberal en San Pablo, que oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones brasileñas del próximo 4 de octubre. Milei participó como uno de los principales invitados internacionales y manifestó su apoyo abierto al senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En un discurso de fuerte contenido ideológico, Javier Milei calificó a Lula da Silva de “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. Además, llamó a los seguidores del Partido Liberal a impedir la continuidad del oficialismo y presentó a Flávio Bolsonaro como la figura capaz de desplazar a la izquierda del poder.

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El Presidente también apuntó contra Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, a quien responsabilizó por no haber podido visitar a Jair Bolsonaro en la residencia donde cumple prisión domiciliaria. Desde el escenario, Milei lo mencionó despectivamente como “la basura calva”.

La Justicia brasileña había rechazado el pedido para que Milei visitara a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en el intento de desconocer el resultado electoral de 2022 y actualmente bajo arresto domiciliario. El expresidente se encuentra además inhabilitado para competir en las elecciones.

El rechazo del Partido de los Trabajadores y la Corte brasileña

El primero en responder fue Edinho Silva, presidente nacional del Partido de los Trabajadores, quien consideró “inadmisible” que un jefe de Estado extranjero atacara a las autoridades y las instituciones brasileñas mientras participaba de una actividad electoral opositora.

El dirigente afirmó que Brasil es un país democrático y soberano en el que las diferencias políticas pueden discutirse libremente, especialmente durante una campaña electoral. Sin embargo, sostuvo que esa apertura no habilita a un presidente extranjero a dirigirse de manera irrespetuosa hacia los poderes constituidos del país.

Para el titular del PT, el discurso de Milei cruzó un límite institucional porque no se limitó a expresar una preferencia política, sino que incluyó ataques personales contra el presidente de Brasil y un integrante de la máxima instancia judicial del país.

Silva sostuvo además que la conducta del mandatario argentino “no está a la altura del cargo que ocupa” y cuestionó el uso del tiempo y los recursos públicos destinados al viaje. Según planteó, Milei habría aprovechado mejor la jornada si permanecía en la Argentina para ocuparse de los problemas internos.

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