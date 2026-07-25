El magnate republicano se ensaña con Brasil

La mayor carga de los nuevos aranceles masivos impuestos por el gobierno de Donald Trump fue contra Brasil, y en el país vecino sospechan que la decisión tiene que ver con el enfrentamiento que mantiene con Luiz Inácio Lula da Silva.

Las sobretasas se perfilan como un importante punto de conflicto de cara a las presidenciales de octubre, en las que Lula enfrentará al senador derechista Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y un fuerte aliado de Trump. En esta ocasión, Washington decidió aplicar un arancel del 12,5% al gigante latinoamericano, la mayor del paquete. Pero, además, esta semana ya había estipulado aranceles de hasta el 25% contra productos específicos brasileños.

El argumento de la Oficina del Representante Comercial de los EE.UU. (USTR), la agencia federal encargada de desarrollar, coordinar y supervisar la política comercial exterior del país, las nuevas tasas buscan penalizar a las naciones por supuestas omisiones en el combate al trabajo forzado y aplicar presión para renegociar las condiciones del intercambio bilateral.

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El gobierno de Lula da Silva calificó la decisión como “arbitraria e injustificada”. “Iniciaremos de inmediato los trámites para activar la Ley de Reciprocidad” comercial que el Congreso aprobó el año pasado, afirmó la presidencia de Brasil en un comunicado.

“Brasil viene siendo reconocido desde hace décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los fuertes compromisos asumidos en la lucha contra el trabajo forzado”, recordó la presidencia. El texto del comunicado agrega que “la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos optó por manipular un tema sensible a los derechos humanos y a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo para acusar a 59 países y a la Unión Europea”.

Esta semana, cuando Washington anunció los aranceles del 25%, Lula respondió que su gobierno no va a quedarse “llorando” y que buscaría nuevos mercados. “No vamos a quedarnos llorando por un producto que no les vendimos a ellos, vamos a buscar otros compradores”, dijo.

El gobierno brasileño adelantó que dará créditos por 18.500 millones de reales (unos 3.650 millones de dólares) a las empresas afectadas y que ayudará a “diversificar” sus mercados.