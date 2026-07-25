La guerra arancelaria de Trump altera el engranaje económico global

El agresivo regreso de la política arancelaria impulsada por Donald Trump está sacudiendo el complejo ecosistema comercial internacional. Bajo la premisa de restaurar la soberanía industrial de Estados Unidos y recortar los déficits bilaterales, el presidente norteamericano volvió a erigir barreras aduaneras de alcance masivo y con consecuencias desastrosas.

A partir de ayer comienzan a regir los nuevos aranceles para unos 60 países, que van del 10% al 12,5%. Lo que en el discurso político se presenta como una medida contundente y directa, en la práctica representa una intervención traumática sobre un sistema hipercomplejo cuyos efectos colaterales desbordan cualquier previsión inicial.

The New York Times y Financial Times coinciden en señalar que la estrategia de la administración estadounidense parte de una visión simplificada del comercio. Históricamente, la aplicación de aranceles buscaba proteger a las industrias locales frente a la competencia extranjera. No obstante, en la era de las cadenas globales de valor, los insumos importados constituyen la materia prima fundamental de la propia industria local.

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Juego peligroso. Los especialistas destacan que esta guerra comercial es producto de la profunda ambivalencia del proteccionismo moderno: mientras ciertos sectores extractivos o primarios celebran el blindaje frente a la competencia, la mayor parte del entramado productivo de Estados Unidos sufre las consecuencias.

Cuando el gobierno impone gravámenes al acero, al aluminio o a los componentes electrónicos -apuntan-, el primer afectado es con frecuencia el fabricante estadounidense que depende de esas importaciones para ensamblar sus productos finales.

En sectores clave como la automotriz o la tecnología de consumo, un vehículo o un dispositivo puede cruzar las fronteras de América del Norte múltiples veces antes de completarse. Cada cruce fronterizo encarecido por un arancel acumula costos que distorsionan los precios finales, merman la competitividad de las firmas locales y terminan trasladándose al bolsillo del consumidor, destacan las cámaras industriales.

Lejos de provocar un inmediato retorno de las fábricas a suelo estadounidense, la incertidumbre arancelaria paraliza las decisiones de inversión. Las corporaciones multinacionales no pueden reconfigurar de la noche a la mañana infraestructuras logísticas que tardaron décadas en consolidarse. El resultado inmediato no es la reindustrialización, sino una costosa adaptabilidad forzada y la búsqueda de atajos en terceros países.

Además, hay que tener en cuenta las represalias arancelarias de otras potencias. Los principales socios comerciales de Estados Unidos no se quedan de brazos cruzados. Las réplicas pueden golpear con dureza a los exportadores estadounidenses, en particular al sector agropecuario y a las industrias avanzadas que dependen inevitablemente del mercado externo.

China ya le advirtió al gobierno de Trump que no inicie una guerra comercial. Ambas potencias, que pasaron gran parte del año pasado inmersos en una escalada de guerra comercial, alcanzaron una tregua cuando el mandatario estadounidense y el presidente Xi Jinping se reunieron en octubre pasado.

Ayer, Beijing condenó los nuevos aranceles. “Nos oponemos a toda forma de medidas arancelarias unilaterales. Las guerras arancelarias y las guerras comerciales no benefician a ninguna de las partes”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian.

Efecto dominó. A escala internacional, el proteccionismo de Washington acelera la fragmentación del orden comercial que se construyó luego de la Segunda Guerra Mundial. Las normas del comercio multilateral, encarnadas en la Organización Mundial del Comercio (OMC), pierden tracción frente a un modelo de negociación bilateral coercitiva.

Frente a la presión estadounidense, la economía global está mutando hacia bloques comerciales regionales y estrategias de nearshoring o friendshoring: la reubicación de suministros en países aliados o cercanos.

Sin embargo, esta fragmentación no elimina la complejidad; simplemente la encarece. La búsqueda de proveedores alternativos genera cuellos de botella temporales, eleva los costos de transporte y duplica las infraestructuras necesarias para operar a nivel global.

China y otros actores globales, por su parte, reorientan sus flujos comerciales hacia mercados emergentes en Asia, América Latina y África, tejiendo alianzas alternativas que buscan eludir el cerco económico norteamericano. En lugar de aislar a los competidores de Washington, el efecto colateral suele ser la creación de redes de intercambio paralelas donde Estados Unidos pierde capacidad de influencia.

La guerra comercial de Donald Trump, explican los especialistas en Washington, pone en evidencia una tensión fundamental de la globalización contemporánea. Intentar resolver desequilibrios estructurales mediante herramientas unidimensionales como los aranceles equivale, apuntan, es como intentar reparar un procesador de alta tecnología con un martillo.

En un sistema económico hiperconectado, cada acción genera ondas de choque imprevistas que se propagan a través de la logística, las finanzas y los mercados laborales. Mientras Washington insiste en la retórica del proteccionismo como panacea, el aparato productivo global y las propias empresas estadounidenses deben navegar una era signada por la inestabilidad, la inflación de costos y la reestructuración permanente.