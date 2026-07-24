Donald Trump participa de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, reprogramada tras el atentado de abril

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya participa este viernes de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que fue reprogramado luego del atentado de abril que obligó a evacuar la ceremonia y que ahora se desarrolla bajo un amplio operativo de seguridad en Washington.

La tradicional gala, que reúne a periodistas, directivos de medios de comunicación, funcionarios e invitados del ámbito político e institucional, se lleva a cabo en el hotel Waldorf Astoria, una sede de menor capacidad que reemplazó al histórico Washington Hilton, donde la cena se celebraba desde 1972.

La cena se realiza con estrictas medidas de seguridad

El cambio de sede responde al ataque registrado en abril, cuando, según la acusación judicial, un hombre logró atravesar un control de seguridad en un aparente intento de llegar hasta el salón donde se encontraba Trump. El sospechoso fue detenido tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto y enfrenta cargos, entre ellos intento de asesinato del presidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estados Unidos aplicará desde hoy nuevos aranceles a 60 países, incluida la Argentina

Como consecuencia de ese episodio, la organización implementó nuevos protocolos de ingreso. Los asistentes deben presentar un código QR personalizado, una identificación oficial con fotografía y superar varios controles antes de acceder al salón.

Además, el Servicio Secreto desplegó un operativo especial para resguardar al mandatario y a los cientos de invitados presentes.

Qué se espera del discurso de Donald Trump

Durante la velada, Trump tiene previsto pronunciar un discurso que, según adelantó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, combinará llamados a la unidad con momentos de humor y hará una breve referencia al atentado que interrumpió la edición original de la cena.

También se espera que el mandatario recupere algunos de los chistes preparados para la ceremonia de abril que finalmente no pudo pronunciar debido al ataque.

Reconocimientos a los agentes que actuaron durante el atentado

La Asociación de Corresponsales aprovechará el evento para distinguir al agente del Servicio Secreto Victor Gonzales, quien recibió un disparo en su chaleco antibalas mientras intervenía durante el ataque.

Asimismo, será homenajeado el personal del Washington Hilton, en reconocimiento a la respuesta desplegada durante la emergencia que permitió evacuar a los asistentes.

Una gala marcada por la tensión entre Trump y la prensa

La reedición de la cena se desarrolla en un contexto de fuerte confrontación entre la administración republicana y los principales medios de comunicación estadounidenses.

En los últimos meses, Trump volvió a cuestionar duramente a diversos medios, a los que acusó de difundir información falsa y llegó a calificar como "enemigos del pueblo". Además, impulsó demandas judiciales contra distintos grupos periodísticos y su administración promovió investigaciones por filtraciones de información oficial.

Esta misma semana, el Departamento de Justicia retiró las citaciones judiciales emitidas contra periodistas de The New York Times, luego de que un juez federal cuestionara el procedimiento utilizado por el Gobierno.

EE.UU. firmó un acuerdo nuclear con Arabia Saudita y crece la preocupación en Israel

En paralelo, cientos de periodistas firmaron una carta en la que reclamaron que la Asociación de Corresponsales utilice el evento para defender la libertad de prensa y denunciar las medidas adoptadas por la Casa Blanca que, según sostienen, afectan el ejercicio del periodismo.

Entre los funcionarios presentes en la cena figuran la propia Karoline Leavitt, el director del FBI, Kash Patel; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el fiscal general interino Todd Blanche. En cambio, no asisten la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance ni el secretario de Estado Marco Rubio.

Noticia en desarrollo...

LB