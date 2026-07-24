El Gobierno de Trump retirará las citaciones contra periodistas de The New York Times

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que retirará las citaciones emitidas contra periodistas de The New York Times, con las que buscaba acceder a registros telefónicos y obtener sus testimonios ante un gran jurado por una investigación sobre la publicación de información vinculada al nuevo Air Force One de Donald Trump, un avión de fabricación catarí.

La decisión se conoció luego de que un juez federal cuestionara duramente el accionar del Gobierno durante una audiencia judicial. Aunque aclaró que las citaciones podrían volver a emitirse si se cumplen los procedimientos legales correspondientes, el caso volvió a poner en el centro del debate la relación entre la administración Trump y los medios de comunicación, mientras el periódico sostuvo que la medida constituía un intento de intimidar a la prensa independiente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo...