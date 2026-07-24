Donald Trump recibirá a Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca en medio de la escalada con Irán y la campaña electoral en Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo martes en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una reunión que estará marcada por la escalada del conflicto con Irán, el complejo escenario geopolítico en Medio Oriente y la proximidad de las elecciones parlamentarias israelíes.

La visita fue confirmada por la oficina del mandatario israelí, que informó que Netanyahu viajará a Washington el lunes. Además del encuentro bilateral con Trump, participará del funeral del senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales aliados de Israel en el Congreso estadounidense.

La reunión llega en medio de tensiones por Irán

El encuentro se producirá en un momento de crecientes diferencias entre ambos dirigentes sobre la estrategia frente a Irán. Aunque Trump y Netanyahu mantienen una estrecha alianza desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en 2025, en los últimos meses surgieron desacuerdos por el manejo de la guerra y las negociaciones vinculadas al programa nuclear iraní.

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Trump blindó a Netanyahu y desafió al alcalde de Nueva York que prometió arrestarlo

A comienzos de este año, incluso, Trump cuestionó públicamente algunas decisiones del primer ministro israelí en medio de las conversaciones sobre un eventual acuerdo con Teherán, lo que dejó al descubierto una de las etapas de mayor tensión en una relación que históricamente se caracterizó por su cercanía.

Pese a ello, ambos líderes conservaron un contacto frecuente. Desde que Trump volvió a la Presidencia de Estados Unidos ya se reunieron en seis oportunidades, y Netanyahu llegó a definir al mandatario estadounidense como "el mejor amigo que Israel haya tenido en la Casa Blanca".

La guerra en Medio Oriente sigue escalando

La visita coincide con un nuevo recrudecimiento del conflicto regional. En las últimas horas, Irán lanzó una nueva ola de ataques contra instalaciones militares en Bahréin y Jordania como respuesta a los bombardeos realizados por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sobre objetivos iraníes.

Según las fuerzas estadounidenses, las operaciones estuvieron dirigidas contra centros de mando, depósitos de drones, sistemas de comunicación, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas.

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, criticó duramente una propuesta de Trump para utilizar activos iraníes congelados con el objetivo de compensar daños ocasionados a embarcaciones atacadas por la Guardia Revolucionaria. El funcionario calificó esa posibilidad como un "precedente incendiario" y advirtió que podría profundizar aún más la crisis.

Netanyahu también anunció nuevos asentamientos

Antes de partir hacia Washington, Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron una serie de medidas que incluyen la creación de nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada y la legalización de otros ya existentes.

La decisión fue comunicada tras un episodio de violencia que dejó dos israelíes y cuatro palestinos muertos. El Gobierno israelí también adelantó que intensificará las redadas en localidades palestinas donde sospecha que operan grupos armados.

Mientras tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió la evacuación urgente de unos 6.000 marineros que permanecen varados en el estrecho de Ormuz, donde la continuidad de las operaciones militares dificulta la navegación comercial.

La visita coincide con la campaña electoral en Israel

El viaje a Washington también tiene una fuerte dimensión política para Netanyahu. Israel celebrará elecciones parlamentarias el próximo 27 de octubre, en unos comicios que serán determinantes para el futuro del primer ministro tras casi tres años de guerra y una creciente polarización política.

La elección será la primera desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y estará atravesada por el balance que hagan los votantes sobre la conducción de la guerra en Gaza, el reciente enfrentamiento con Irán y la situación de seguridad del país.

En ese contexto, la foto junto a Trump representa un respaldo de alto impacto para Netanyahu en plena campaña electoral, pese a las diferencias que ambos exhibieron en los últimos meses respecto de la estrategia frente a Teherán.

Sigue la polémica por la orden de arresto de la CPI

La visita del primer ministro israelí a Estados Unidos también se produce mientras continúa la controversia por la orden de arresto emitida en 2024 por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza tras el ataque de Hamas.

La discusión volvió a instalarse de cara al viaje que Netanyahu tiene previsto realizar en septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Israel disolvió el Parlamento y convocó a elecciones para el 27 de octubre

En un primer momento, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, planteó que debía ejecutarse la orden de arresto si el mandatario israelí ingresaba a territorio neoyorquino. Sin embargo, posteriormente aclaró que las autoridades municipales no tienen facultades legales para hacerlo y sostuvo que cualquier decisión corresponde al Gobierno federal.

Frente a esa controversia, Trump aseguró esta semana que Netanyahu no será detenido durante su visita a Nueva York, ratificando el respaldo de Washington al primer ministro israelí.

LB/MSS