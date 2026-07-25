El rol económico de Brasil como principal socio comercial de Argentina

El presidente, Javier Milei, viajó a Brasil para un encuentro con el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a quien no visitará. Esto se da en la antesala a las elecciones presidenciales de ese país en octubre.

Milei participará en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) y una visita oficial a San Pablo, con el objetivo de fortalecer los vínculos con la ciudad brasileña. La expectativa está en las manifestaciones que haga la cabeza del Ejecutivo argentino y que eso no tenga una repercusión en los negocios.

El país vecino es el principal socio comercial de Argentina, con un intercambio de bienes de US$ 13.803 millones en el primer semestre del año y un saldo negativo de US$ 1.334 millones. El segundo socio de Argentina es China, con un flujo comercial por US$ 12.814 millones.

En el primer semestre del año, las principales ventas a Brasil fueron: camiones US$ 1.489 millones, trigo US$ 450,6 millones, autos US$ 223 millones, petróleo crudo US$ 160 millones, leche entera en polvo US$ 145,9 millones, autos con capacidad de hasta 6 personas US$ 139 millones, papas congeladas US$ 127,6 millones, plástico US$ 120 millones, chasis con motor y cabina de camiones US$ 102,9 millones, ajos frescos o refrigerados US$ 96,8 millones.

“El sector automotriz evidenció un desempeño exportador mixto, con una baja de 23,3% interanual en vehículos automóviles de pasajeros ( US$ 134 millones), y una reducción de 16,4% anual en motores de pistón y sus partes ( US$ 23 millones). En cambio, los vehículos automóviles para transporte de mercancías vieron una suba de 21,5% interanual a US$ 352 millones en el mismo mes. La demanda automotriz brasileña viene mostrando un año débil en 2026 como resultado de la presión inflacionaria sobre los salarios y las tasas de interés superiores al 14% desde mitad del año pasado. En su agregado, los rubros automotrices sumaron US$ 17 millones netos a las exportaciones, un 9% de la suba total”, destacó Abeceb en base a datos.

Una traspié en el vínculo con Brasil, podría perjudicar las exportaciones de camiones, donde Brasil representa el 60% del total. En el acumulado del primer semestre, las ventas al exterior de este producto ascendieron a US$ 2.500 millones.

De acuerdo a la consultora de Dante Sica, también “se observó un dato positivo en las exportaciones de aluminio, que crecieron un 92,1% anual a US$ 35 millones y contribuyeron con un 9% del incremento total de las exportaciones)”.

En cuarto a las perspectivas hacia adelante para el comercio bilateral entre ambos países, Abeceb señaló que “la reciente depreciación del peso (+5,2% mensual en junio), así como la actividad económica y el consumo que crecerá a un paso más acotado y el estancamiento de la industria manufacturera permitirán acotar la suba de las importaciones brasileñas.

“A esto se suma la apertura comercial parcial extra-Mercosur, que permitió moderar el déficit automotriz estructural con un cambio de proveedores. Las exportaciones mantendrían su dinámica robusta, con una cosecha récord, y los mayores precios y cantidades de la energía que mantendrían su aporte en los próximos meses. La economía brasileña seguirá mostrándose deslucida en un año de altas tasas, salarios comprimidos, e incertidumbre electoral, por lo que Argentina dependerá de otros socios para traccionar su sector externo durante este año”, concluyó la consultora.