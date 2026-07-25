sábado 25 de julio de 2026
ECONOMIA
en medio del viaje de milei

El rol económico de Brasil como principal socio comercial de Argentina

El presidente, Javier Milei, desembarcó anoche en el país vecino, donde no se cruzará con su par brasileño. En la antesala de las elecciones en ese país, mantendrá un encuentro con el senador Flávio Bolsonaro, principal opositor del actual mandatario. El país carioca comerció US$ 14 mil millones con Argentina en los primeros seis meses del año. Se trata de un mercado clave para la industria automotriz y algunos productos primarios.

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Sin Lula. Milei viajó a Brasil con una agenda política partidaria que excluye visitar al presidente del país vecino. | cedoc
Gonzalo Martínez
Gonzalo Martínez
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El presidente, Javier Milei, viajó a Brasil para un encuentro con el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a quien no visitará. Esto se da en la antesala a las elecciones presidenciales de ese país en octubre.

Milei participará en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) y una visita oficial a San Pablo, con el objetivo de fortalecer los vínculos con la ciudad brasileña. La expectativa está en las manifestaciones que haga la cabeza del Ejecutivo argentino y que eso no tenga una repercusión en los negocios.

El país vecino es el principal socio comercial de Argentina, con un intercambio de bienes de US$ 13.803 millones en el primer semestre del año y un saldo negativo de US$ 1.334 millones. El segundo socio de Argentina es China, con un flujo comercial por US$ 12.814 millones.

En el primer semestre del año, las principales ventas a Brasil fueron: camiones US$ 1.489 millones, trigo US$ 450,6 millones, autos US$ 223 millones, petróleo crudo US$ 160 millones, leche entera en polvo US$ 145,9 millones, autos con capacidad de hasta 6 personas US$ 139 millones, papas congeladas US$ 127,6 millones, plástico US$ 120 millones, chasis con motor y cabina de camiones US$ 102,9 millones, ajos frescos o refrigerados US$ 96,8 millones.

“El sector automotriz evidenció un desempeño exportador mixto, con una baja de 23,3% interanual en vehículos automóviles de pasajeros ( US$ 134 millones), y una reducción de 16,4% anual en motores de pistón y sus partes ( US$ 23 millones). En cambio, los vehículos automóviles para transporte de mercancías vieron una suba de 21,5% interanual a US$ 352 millones en el mismo mes. La demanda automotriz brasileña viene mostrando un año débil en 2026 como resultado de la presión inflacionaria sobre los salarios y las tasas de interés superiores al 14% desde mitad del año pasado. En su agregado, los rubros automotrices sumaron US$ 17 millones netos a las exportaciones, un 9% de la suba total”, destacó Abeceb en base a datos.

Una traspié en el vínculo con Brasil, podría perjudicar las exportaciones de camiones, donde Brasil representa el 60% del total. En el acumulado del primer semestre, las ventas al exterior de este producto ascendieron a US$ 2.500 millones.

De acuerdo a la consultora de Dante Sica, también “se observó un dato positivo en las exportaciones de aluminio, que crecieron un 92,1% anual a US$ 35 millones y contribuyeron con un 9% del incremento total de las exportaciones)”.

En cuarto a las perspectivas hacia adelante para el comercio bilateral entre ambos países, Abeceb señaló que “la reciente depreciación del peso (+5,2% mensual en junio), así como la actividad económica y el consumo que crecerá a un paso más acotado y el estancamiento de la industria manufacturera permitirán acotar la suba de las importaciones brasileñas.

“A esto se suma la apertura comercial parcial extra-Mercosur, que permitió moderar el déficit automotriz estructural con un cambio de proveedores. Las exportaciones mantendrían su dinámica robusta, con una cosecha récord, y los mayores precios y cantidades de la energía que mantendrían su aporte en los próximos meses. La economía brasileña seguirá mostrándose deslucida en un año de altas tasas, salarios comprimidos, e incertidumbre electoral, por lo que Argentina dependerá de otros socios para traccionar su sector externo durante este año”, concluyó la consultora.

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