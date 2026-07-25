Ravier ve un dólar a $ 1.800

En medio de la discusión por el tipo de cambio, el Gobierno deslizó la posibilidad de que en los próximos meses el dólar llegue a un valor entre $ 1.700 y $ 1.800. El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue quien lo afirmó como “una posibilidad”.

“No veo que se duplique, pero que el tipo de cambio llegue a $ 1.800 a 1.700 para dentro de unos meses es una posibilidad”, señalo el portavoz. El funcionario se pronunció acerca de la situación del dólar durante una participación en el streaming oficialista Carajo, aseguró que la evolución de la divisa estadounidense “no preocupa” porque descartó la posibilidad de oscilaciones bruscas que impacten en el bolsillo, aunque admitió que podría elevarse entre $ 200 y $ 300 meses en el corto plazo.

Además, Ravier no fue específico con los tiempos, dado que dijo que ese movimiento podría producirse “en los próximos meses”. El vocero rechazó las evaluaciones que sostienen que el tipo de cambio está atrasado, al ponderar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene una dinámica positiva en la adquisición de reservas internacionales, complementada por el superávit registrado en la cuenta corriente.

Además, Ravier elogió la consistencia del plan diseñado conjuntamente por el Ministerio de Economía y la autoridad monetaria, manifestando que los niveles de solidez actuales disipan los temores de corridas o desestabilizaciones profundas.

Por otra parte, reconoció que la decisión de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a productos de 60 países, entre ellos la Argentina, generó una “tensión” en la economía local al impactar sobre los mercados financieros. Sin embargo, relativizó el alcance de la medida al sostener que se trata de un “shock externo” que no altera la tendencia del plan de estabilización.

“En este momento hay una tensión por una decisión de Donald Trump que implica también a la Argentina, donde sanciona o aumenta los aranceles. Estos shocks externos golpean y, de repente, el riesgo país que estaba a punto de quebrar los 400 puntos vuelve a subir”, afirmó.