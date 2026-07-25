Invertir antes del consenso

A veces no están en la tapa de los diarios o como destacadas en la home, pero en los últimos días fuimos testigos de anuncios de inversión de empresas. Hay semanas que se destacan menos por cada anuncio individual que por la historia que cuentan cuando se los observa en conjunto. En las más recientes, varias decisiones empresariales, por su diversidad, permiten leer algo más profundo sobre el momento argentino.

Café Martínez se prepara para 31 nuevas aperturas durante 2026 con el objetivo de ampliar su presencia territorial y desarrollar nuevos formatos. Megatlon decidió abrir su primera sede en la zona sur de Mar del Plata, dentro de un nuevo desarrollo urbano. En otra escala, Pampa Energía anunció un proyecto de US$ 2.700 millones para construir en Bahía Blanca una de las plantas de urea más grandes de la región y Vista solicitó incorporarse al RIGI con un plan de US$ 5.800 millones para desarrollar Bandurria Norte, en Vaca Muerta.

Son empresas distintas. Operan en sectores diferentes, requieren montos de capital incomparables y responden a dinámicas de demanda que tienen poco en común. Sin embargo, juntas muestran una señal: una parte del sector privado empezó a avanzar como si la próxima etapa de crecimiento ya hubiera comenzado.

La economía mejora, pero no lo hace de manera homogénea. Conviven compañías que expanden capacidad, abren establecimientos, compran activos o proyectan inversiones para la próxima década con otras que todavía administran la caída de sus ventas, el exceso de capacidad instalada o la dificultad para financiar capital de trabajo.

No hay una sola economía argentina

Hay varias funcionando al mismo tiempo. Una está vinculada con sectores exportadores, recursos naturales, energía, minería, agroindustria y servicios basados en el conocimiento. Allí existe demanda global, escala potencial, capacidad de generar divisas y, en algunos casos, reglas específicas que mejoran el horizonte de inversión.

Otra depende centralmente del mercado interno. Se mueve al ritmo del salario, el consumo, el crédito y la recuperación del empleo. En ella, la mejora macroeconómica todavía no se tradujo con la misma intensidad en ventas, márgenes ni utilización de capacidad.

También existe una tercera dinámica: la de las empresas que, aun operando en sectores ligados al consumo, deciden invertir antes de que la recuperación se vuelva evidente como Café Martínez y Megatlon. No apuestan a una renta extraordinaria derivada de un recurso natural. Estiman que la estabilización, la recuperación del crédito y una mayor previsibilidad permitirá reconstruir el consumo y la demanda de servicios.

Por eso las inversiones funcionan como un indicador adelantado. Mientras las estadísticas describen lo que ya ocurrió, las decisiones empresariales expresan una expectativa sobre lo que puede ocurrir.

Sería un error leer estos casos como la confirmación de que el proceso inversor ya se generalizó. Los anuncios son importantes, pero todavía conviven con una formación de capital débil y con una recuperación muy desigual entre actividades. El riesgo es confundir la aparición de un dealflow relevante con un ciclo de inversión consolidado.

Todavía hay una gran distancia entre ambas situaciones. Para que las inversiones puntuales se transformen en un proceso extendido, la estabilización financiera debe convertirse en una mejora concreta de las condiciones para producir: crédito a plazos compatibles con los proyectos, infraestructura, energía competitiva, previsibilidad tributaria, seguridad jurídica, reglas laborales adaptadas a una economía en transformación y mayor capacidad de ejecución del Estado.

La competitividad no depende solo de cada compañía. Depende del sistema productivo dentro del cual esa compañía tiene que invertir. Una planta industrial no compite sola. Compite también la logística que la conecta con los mercados, la calidad de sus proveedores, el costo de la energía, el acceso al financiamiento, la disponibilidad de capital humano y la estabilidad de las normas.

Por eso la discusión ya no puede reducirse a determinar si Argentina tiene sectores ganadores. La verdadera cuestión es si el país puede construir ecosistemas capaces de multiplicar las inversiones más allá de los sectores que parten con ventajas extraordinarias.

El proyecto de Pampa Energía es un buen ejemplo porque no se limita a transformar gas en fertilizante. Puede conectar Vaca Muerta, el polo industrial de Bahía Blanca, la demanda del agro y una estrategia de sustitución de importaciones y exportación.

Vista expresa otra dimensión: la velocidad. Su proyecto busca acelerar el desarrollo de recursos que, bajo otras condiciones, podrían quedar postergados para la próxima década. En un mundo donde varios países compiten por capital para energía, minerales e infraestructura, llegar antes puede ser tan importante como disponer del recurso.

Las ventanas de oportunidad no permanecen abiertas indefinidamente. El capital compara países, regulaciones, retornos y tiempos de ejecución. Cada reforma que se demora, cada infraestructura que no se construye y cada regla que vuelve a discutirse reduce la capacidad argentina de transformar potencial en inversión efectiva.

La Argentina que viene ya aparece en algunas decisiones empresariales. El verdadero examen será lograr que esas decisiones dejen de pertenecer a una economía de pocos sectores y se conviertan en la dinámica de todo el sistema productivo.

* Presidenta y CEO de Abeceb.