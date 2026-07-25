Nuevamente el Banco Central compró fuerte dólares para reservas: lleva más de 13 mil millones en este 2026

El Banco Central de la República Argentina compró este viernes 345 millones de dólares en el mercado cambiario. De esta manera las reservas internacionales superaron los 49 mil millones de la moneda estadounidense, que en el mercado paralelo tuvo un retroceso en su cotización de 5 pesos.

El BCRA desde enero de 2026 ya lleva adquiridos 13,101 millones de dólares. Desde el ministerio de Economía se habían fijado en este año un objetivo de entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones.

Sorprendió que la compra del Central haya sido tan alta en una jornada donde volvió a notarse una mayor demanda de la divisa norteamericana. El tipo de cambio comercial, también conocido como mayorista alcanzó los $ 1497, luego de subir $8 en la última rueda semanal. Acumuló 19 pesos de alza (+1,29%) en la semana.

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Para el público el dólar oficial se incrementó 10 pesos (un 0,7% más que el jueves) y se vendíó en el Banco Nación a $ 1520. Superó así el record del 22 de octubre de 2025, en pleno período electoral, cuando había llegado a un máximo de $ 1515. Ese dólar minorista tuvo un alza de 20 pesos en la última semana de julio.

En tanto, el blue retrocedió 5 pesos y se ubicó en los $ 1545, después de haber tocado en la semana un máximo de $ 1560

La rueda mostró además el peso específico de la autoridad monetaria dentro del mercado. Porque el volumen operado fue de USD 461 millones, lo que implica que el BCRA absorbió cerca del 75% de las divisas que se negociaron al contado.

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Con este resultado, el saldo comprador de julio trepó a USD 1.936 millones, mientras que la entidad encadenó 134 jornadas consecutivas con saldo positivo, tanto dentro como fuera del mercado cambiario.

Las reservas internacionales brutas volvieron a ubicarse por encima de los USD 49.000 millones. El stock cerró en USD 49.183 millones, tras un incremento diario de USD 499 millones explicado principalmente por las compras de divisas y por la mejora en la valuación de algunos activos que integran el balance del Central.

Todos estos movimientos se produjeron en una jornada en la que el Gobierno nacional intentó relativizar las expresiones públicas del vocero presidencial Adrián Ravier.

Dentro del oficialismo generaron preocupación los dichos de Ravier durante una entrevista en la que aseguró que un dólar a $1.700 o $1.800 "es una posibilidad" en los próximos meses. La declaración obligó posteriormente al Gobierno a salir a aclarar que la política monetaria no se modificará y que las expresiones del vocero no representan un cambio en la estrategia económica oficial.