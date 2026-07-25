Milei en Brasil: las frases principales del Presidente en el acto bolsonarista de San Pablo

Se esperaba con expectativa el paso de Javier Milei por el acto del Partido Liberal de Brasil, sobre todo para ver el tono que usaba el mandatario argentino con Lula Da Silva, el presidente del principal socio comercial continental de la Argentina. Se sabe que entre Milei y Lula no habrá nunca 'feeling' ni personal ni político, pero el presidente Javier Milei llevó la tensión este sábado 25 de julio al límite, porque en su encendido discurso abundaron los insultos y las descalificaciones, esta vez en respaldo a la candidatura de Flavio Bolsonaro, pero las acusaciones a Lula y la izquierda fueron feroces.

Hacemos entonces un repaso de algunos de los conceptos que dejó Milei en ese acto en San Pablo:

“Los argentinos somos profetas de un futuro distópico.” Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Parte de nuestra misión como gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo, seguiremos ofreciendo nuestro testimonio en todas partes contra las mentiras del socialismo.”

“El kirchnerismo, es decir, la versión argentina del presidiario, había devorado casi todos los stocks a su alcance.”

“Los argentinos se habían dejado encantar por los cantos de sirena del socialismo del siglo XXI, les hicieron creer que el déficit fiscal no importaba y que el Estado podía reemplazar el espíritu emprendedor.”

“Había un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda, estoy hablando de ese mismo que mete presos a opositores por el solo hecho de ser opositores.”

“Rompieron la posición argentina y nos alinearon con dictaduras y terroristas.”

“Los jóvenes estaban convencidos de que el único proyecto de vida era emigrar o resignarse a la pobreza.”

“El camino al socialismo es siempre y en todo lugar el camino al totalitarismo.”

“El Foro de San Pablo, fundado por Lula da Silva y Fidel Castro, fue una red transnacional clave para la diseminación del comunismo en el continente.”

“Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no da un golpe de timón, confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.”

Milei, durísimo con Lula en el acto de campaña de Flávio Bolsonaro: "Basta de basura socialista y zurdos ladrones"

“La envidia y el resentimiento como filosofía, enmascarados bajo la bandera de la igualdad y la solidaridad.”

“El socialismo no solo es ineficiente, sino que es profundamente injusto, hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección.”

“No se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones, su estrategia es la misma en todas partes: destruir las cuentas públicas para ganar elecciones.”

“En Argentina heredamos lo que llamamos el ‘plan platita, más gasto, más deuda, más impuestos, más emisión monetaria y más inflación: la receta perfecta para el desastre.”

“Brasil va camino a una crisis de deuda porque Lula no hizo el ajuste fiscal que la situación requería, hoy tienen el ‘riesgo Lula’, como en Argentina tenemos el ‘riesgo kuka’.”

“Flavio Bolsonaro es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio.”

“La basura calva (en alusión al juez de la Corte Alexandre de Moraes) no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, estimado Jair, te abrazo a la distancia y pronto nos volveremos a dar un abrazo.”

Milei apoya en Brasil la candidatura de Flávio Bolsonaro (y el gobierno de Lula mira de reojo)

“La única fórmula exitosa para erradicar la delincuencia es que el que la hace, la paga.”

“Demostramos que se puede achicar brutalmente el Estado sin que la ciudadanía pierda servicios.”

“La reciente campaña anti-Argentina desde Brasil no vino de los brasileños, sino de la mierda progresista socialista.””

“Querían que nos avergoncemos de nuestra historia y tiremos a nuestros próceres a la basura, toda esta operación tiene el propósito de quebrar la autoestima de nuestros pueblos para volverlos más dóciles frente a las recetas del progresismo.”

“Es la evidencia perfecta de que lo que están haciendo está funcionando y de que el camino es el correcto.”

“La decisión que tienen delante de ustedes es clara, la libertad está por encima de todo, vayan a las urnas por el futuro, por Brasil, aunque ellos tengan todo el aparato del Estado, nunca podrán contar con el verdadero poder.”

“El triunfo en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo ¡Vamos, Flavio! ¡Hagan Brasil grande nuevamente!”

CS/HB