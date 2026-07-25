Carlos Nayi tiene su biografía: “Dios, verdad y justicia”, el legado y la intimidad del abogado

El abogado penalista Carlos Nayi tiene su propia biografía narrada por el escritor y publicista Esteban Loza. En una reciente entrevista con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Loza explicó que la obra no es estrictamente novedosa en género, pero sí en su enfoque, ya que se sumergió en una investigación que no deja lugar a la ficción.

El libro explora la genealogía de Nayi, rescatando la historia de su abuelo, quien llegó a Córdoba desde Damasco (Siria) a principios del siglo XX escapando de una realidad difícil, y cómo la familia progresó desde una modesta verdulería en barrio Pueyrredón hasta consolidar un linaje de abogados.

Según el autor, Nayi es una persona que vive para el derecho las 24 horas del día, con una rutina que comienza puntualmente a las 4 de la madurgada, momento en el que se aboca de lleno al estudio de los casos que tiene en curso.

Condenaron a una mujer por llamar "padre abandónico" a su ex en las redes sociales: el bebé no era hijo del hombre

Casos emblemáticos y el vínculo con el periodismo

La biografía recorre la trayectoria de Nayi a través de sus defensas y representaciones más mediáticas, como el crimen del panadero Héctor Corradini, los ataques a bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal y el reciente caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en mayo pasado.

El libro tiene prologuistas de peso en el ámbito comunicacional y judicial: los periodistas Ary Garbovetsky, Sergio Carreras y Juan Cruz Taborda Varela, junto a la ex fiscal federal Graciela López de Filoñuk.

A diferencia de los lanzamientos tradicionales, el autor confirmó que no habrá una presentación física del libro. Sin embargo, la obra ya se encuentra disponible para el público en librerías de Córdoba y a través de canales digitales, en la plataforma Buscalibre.

Esteban Loza, cuyo estilo de redacción ha sido influenciado por su origen en la publicidad, define este trabajo como un "retrato muy profundo y a su vez muy dinámico" que busca ser fiel a la verdad de su biografiado.