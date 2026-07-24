"Que la Municipalidad empiece a pagar la factura corriente": la Provincia busca destrabar el conflicto por el agua en La Calera

La Provincia intervino este viernes en el conflicto por el suministro de agua potable en La Calera y ordenó restablecer de inmediato el servicio, luego de que la Municipalidad denunciara una fuerte restricción en la provisión por parte de Colón Punilla Agua y Saneamiento, empresa que abastece de agua en bloque a la ciudad.

El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), José Luis Scarlatto, confirmó que el organismo convocó a una audiencia de conciliación entre la Municipalidad de La Calera y la empresa prestadora para intentar destrabar el conflicto, que mantiene enfrentadas a ambas partes por una millonaria deuda.

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Según explicó Scarlatto, el conflicto se originó por una deuda que el municipio mantiene con la empresa desde fines de 2025. El titular del ERSeP aseguró que, tras analizar la situación, el organismo ordenó a la cooperativa restablecer el caudal habitual de agua y confirmó que inspectores verificaron este viernes por la mañana que el suministro había sido normalizado.

"Lo que hemos planteado para garantizar el agua a los vecinos de La Calera es que no haya más ningún tipo de restricción del servicio y que la Municipalidad empiece a pagar la factura corriente, mientras la deuda en discusión se resuelve en una mesa de trabajo", sostuvo el funcionario.

La postura de la cooperativa

Por su parte, el presidente de la cooperativa prestadora, Raúl Hoya, responsabilizó exclusivamente al municipio por la situación y afirmó que La Calera es la única de las once localidades abastecidas por el acueducto que no paga por el servicio recibido. "Esta municipalidad es la única que no paga por el servicio que recibe. Eso acumuló una deuda millonaria que hace insostenible seguir prestando el servicio sin recibir el pago correspondiente", aseguró Hoya.

El dirigente explicó que la restricción fue levantada luego de la resolución emitida por el ERSeP y remarcó que la cooperativa acató de inmediato la orden del organismo regulador.

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La Municipalidad sostiene que la empresa mantiene una deuda tributaria con el municipio y cuestiona además la situación administrativa de la prestataria, mientras que Colón Punilla reclama el pago de las facturas por el agua suministrada.

Desde el ERSeP insistieron en separar ambos conflictos y propusieron que la Municipalidad regularice el pago del consumo corriente mientras la deuda histórica se discute en la instancia de conciliación. El organismo también anunció que dispondrá veedores para controlar tanto el volumen de agua entregado a La Calera como el cumplimiento de los pagos correspondientes entre las partes.