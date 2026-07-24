La Liga Cordobesa entregó nuevos desfibriladores a sus clubes

El fútbol suele medirse en goles, en tablas de posiciones o en campeonatos; pero hay partidos que empiezan mucho antes del pitazo inicial y que, ojalá, nunca tengan que jugarse. Son los que enfrentan al tiempo contra una emergencia, a la prevención contra el azar, y en esa cancha cada segundo vale tanto como una final.

Con esa premisa, la Liga Cordobesa de Fútbol dio un nuevo paso en su política de seguridad sanitaria. Durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada el miércoles 22 de julio, entregó seis desfibriladores externos automáticos (DEA) a: Deportivo Alberdi, Unión de Malvinas, All Boys, Huracán de barrio La France, Bella Vista y Villa Azalais, instituciones que desde ahora dispondrán de una herramienta clave para responder ante una emergencia cardiovascular.

La incorporación de estos equipos representa la tercera etapa de un plan que la entidad viene desarrollando de manera sostenida. Cada entrega demanda una inversión cercana a los 17 millones de pesos, un esfuerzo económico que, según reconoció el presidente de la Liga Cordobesa, Alejandro Fernández, encuentra sentido precisamente en el deseo de no tener que utilizar jamás esos dispositivos.

"Se hizo la tercera entrega de desfibriladores, lo que implica una inversión bastante importante de la Liga para potenciar la prevención de salud y seguridad en los clubes. Cada una de las entregas conlleva una erogación de 17 millones de pesos, pero Dios quiera nunca sea necesario utilizarlos", señaló el dirigente.

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Con esta incorporación, ya son 18 las instituciones que cuentan con desfibriladores provistos por la Liga. El Carmen, Unión Florida, Independiente, CIBI, Barrio Parque, Unión San Vicente, Defensores Central Córdoba, Defensores Juveniles, Medea Club, Escuela Presidente Roca, Deportivo Lasallano y Los Andes habían recibido el equipamiento en etapas anteriores. El resultado es un dato que excede la estadística: más del 40% de los clubes afiliados dispone hoy de esta tecnología para actuar en situaciones críticas.

El club es el lugar donde entrenan chicos que descubren el fútbol, adolescentes que persiguen un sueño, adultos que siguen encontrando en la pelota una forma de pertenecer. También es el espacio donde esperan madres, padres, abuelos y amigos. Proteger ese entramado humano es, en definitiva, el objetivo de esta iniciativa.

Los equipos entregados incorporan modo pediátrico, una función que adapta la descarga para ser utilizada de manera segura en niñas y niños, un aspecto especialmente relevante en instituciones donde cada semana cientos de deportistas de todas las edades participan de las competencias organizadas por la Liga.

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La medida se suma a otras exigencias establecidas por el Reglamento General, que obliga a disponer de médico o personal paramédico habilitado, servicio de emergencias y las coberturas de seguro correspondientes durante los encuentros oficiales.

Desde los clubes beneficiados destacaron el impacto de la iniciativa. Sergio González, presidente de Huracán de barrio La France, expresó su satisfacción por recibir el equipo y agradeció el trabajo realizado por la Liga. En la misma línea, Mariano Viola, representante de Villa Azalais, subrayó que el desfibrilador aporta "cobertura y seguridad" para quienes practican deporte, especialmente niñas, niños y adolescentes. Rubén Romero, de All Boys, coincidió en que la incorporación brinda tranquilidad tanto a los deportistas como a toda la comunidad de la institución.

"Estos aparatos protegen la seguridad cardiovascular, y a partir de hoy seis canchas más van a contar con estos equipos", resumió Fernández.