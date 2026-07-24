Salvo el campo, todos los sectores metalúrgicos cayeron: Córdoba encabezó las pérdidas con un desplome del 5,7%

La actividad metalúrgica profundizó su sesgo bajista y expone signos de estancamiento estructural en todo el entramado productivo nacional. Según el último informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción del sector se contrajo un 4,6% en términos interanuales, acumulando un retroceso del 5,7% en lo que va del año.

A su vez, la medición desestacionalizada mostró un leve descenso mensual del 0,3%. Sin embargo, el dato que enciende las alarmas en las fábricas es el nivel de Uso de la Capacidad Instalada (UCI), que cayó a un 40,8% (5,1 puntos porcentuales por debajo del año anterior), posicionándose en uno de los registros más bajos de la serie histórica.

Diagnóstico de ADIMRA: "Achicamiento del mercado total"

El reporte de la entidad empresaria advierte un cambio cualitativo en la dinámica del estancamiento. A diferencia de períodos anteriores, la coyuntura actual combina una caída simultánea de la producción nacional y de las importaciones de insumos o bienes finales metalúrgicos (que se derrumbaron un 25,1% interanual en volumen).

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"A diferencia de meses anteriores, la contracción simultánea de importaciones y producción nacional sugiere ahora un achicamiento del mercado total: la demanda agregada se reduce y alcanza tanto a la oferta doméstica como a la extranjera, en un contexto de capacidad utilizada en mínimos históricos", señala el informe técnico. Por el lado del empleo industrial, el sector acumuló un retroceso interanual del 2,3% y un goteo mensual del 0,2% en la dotación de personal.

El retroceso afectó a casi la totalidad de los sectores fabriles y a todas las provincias que concentran la producción nacional:

- Por sectores: 7 de los 8 rubros relevados operaron en terreno negativo. Las caídas más severas se registraron en Fundición (-9,4%) , Otros productos de metal (-9,0%) , Carrocerías y remolques (-6,7%) y Bienes de capital (-5,9%) . La única excepción con cifras positivas fue la Maquinaria agrícola , que creció un 3,6% interanual.

- Por cadenas de valor: La contracción fue transversal, siendo el segmento orientado al Consumo final (-9,8%) y a la Construcción (-7,1%) el más golpeado.

- Impacto provincial: Córdoba encabezó las pérdidas con un desplome del 5,7% interanual, seguida muy de cerca por Buenos Aires (-5,6%) y Entre Ríos (-4,5%). Mendoza cayó 3,2%, mientras que Santa Fe registró la baja más moderada (-1,2%), sostenida de forma parcial por el rubro de maquinaria para el campo.

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Comercio exterior y cautela en las expectativas

En el frente del comercio internacional, las importaciones metalúrgicas se retrajeron un 25,1% interanual expresadas en toneladas, afectadas por la menor compra de bienes de capital y componentes eléctricos.

En tanto, las exportaciones sumaron 464 millones de dólares (+33,9%), impulso que respondió a una operación puntual y extraordinaria en productos no ferrosos (sin esa transacción, la suba habría sido del 9,1%).

De cara a los próximos tres meses, la mirada del empresariado refleja cautela. El 45,1% de las firmas no anticipa cambios en sus niveles de producción, mientras que la franja que prevé un deterioro sustancial de su actividad subió al 7,8% (frente al 1,4% del mes previo). Ninguna empresa consultada proyecta un aumento significativo en sus operaciones.