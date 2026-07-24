Medicamentos en kioscos y supermercados: farmacéuticos alertan que la desregulación "pone en riesgo la salud pública"

La posibilidad de que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse fuera de las farmacias volvió a generar un fuerte rechazo entre los profesionales del sector.

Desde Córdoba, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Germán Daniele, advirtió que la iniciativa representa un retroceso en materia sanitaria y aseguró que podría traer consecuencias similares a las registradas durante la década del '90, cuando el mercado estuvo desregulado.

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En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Daniele sostuvo que el proyecto "no beneficia a la sociedad" y consideró que la única ventaja sería para determinados actores económicos. "Es una medida que pone en riesgo la salud pública. Pretender que un medicamento pueda ser manipulado por cualquier persona sin formación no le hace bien a nadie", afirmó.

"Ya pasó en los '90 y las consecuencias fueron muy graves"

El farmacéutico recordó que Argentina ya atravesó un proceso de desregulación de la venta de medicamentos y señaló que los resultados fueron negativos.

Según explicó, en aquella época proliferaron laboratorios clandestinos, medicamentos adulterados, productos de origen desconocido y hasta circuitos ilegales de comercialización. "Las consecuencias fueron tan nefastas que después las provincias volvieron a regular la actividad mediante sus propias leyes", señaló.

En ese sentido, recordó que Córdoba cuenta con una legislación vigente que establece que incluso los medicamentos de venta libre deben ser dispensados exclusivamente en farmacias, norma que ya había sido ratificada tras el intento de desregulación impulsado mediante un DNU al inicio de la gestión nacional.

El proyecto vuelve al Congreso

El Gobierno ahora intenta avanzar con una ley para conseguir lo que no pudo implementar por decreto. Por ese motivo, expresó su confianza en que los legisladores mantengan el criterio sanitario por encima de otros intereses.

"Esperamos que prime la cordura y que no se avale una iniciativa que puede tener consecuencias muy severas para la salud de la población".

Uno de los principales argumentos del Colegio de Farmacéuticos es que la categoría de "venta libre" no implica que los medicamentos sean inocuos.

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Daniele advirtió que el uso excesivo o prolongado de analgésicos de consumo masivo puede provocar daños irreversibles.

"Hay enfermedades renales crónicas irreversibles provocadas por el abuso de medicamentos como el paracetamol. Son fármacos para tratar una dolencia puntual, no para consumir todos los días".

Además, remarcó que el asesoramiento profesional permite detectar interacciones con otros tratamientos, evitar dosis inadecuadas y prevenir complicaciones que muchas veces pasan inadvertidas para el paciente.

La preocupación por el narcotráfico

Otro de los puntos que planteó el dirigente farmacéutico es el posible impacto que tendría la desregulación sobre el mercado ilegal de drogas.

Según explicó, algunos medicamentos de venta libre son utilizados para adulterar sustancias ilícitas, por lo que flexibilizar los controles podría facilitar su acceso. "Si se sacan de los canales fiscalizados, también podríamos estar favoreciendo al narcotráfico".

"Lo llamativo es que quien impulsa esta regulación sea un economista. Nunca escuchamos al ministro de Salud hablar del tema", afirmó.

"No es la mirada de una oficina alrededor de Puerto Madero la que refleja lo que vive la mayoría de los argentinos. Hay gente que no llega a fin de mes y tampoco puede comprar los medicamentos que necesita", finalizó.