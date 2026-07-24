Córdoba: investigan la muerte de dos hombres que fueron arrollados por el Tren de las Sierras

Dos personas fueron encontradas muertas sobre las vías del Tren de las Sierras, en el tramo que abarca las ciudades cordobesas de Huerta Grande y La Falda, y la Justicia inició una investigación para determinar las causas del hecho, según publica NA.

La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, caratuló el caso como muerte de etiología dudosa, y no se descarta ninguna hipótesis hasta el momento, según informó el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF).

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Tren de las Sierras

En este sentido, indicaron que personal de la Policía Judicial trabajaba en la escena, junto a gabinetes técnicos especializados, para llevar a cabo diversos análisis de rigor, tales como pericias y relevamientos, a fin de determinar las circunstancias del suceso.

Los damnificados todavía no fueron identificados, mientras las autoridades intentan reunir los elementos de prueba sobre los fallecimientos registrados durante la mañana de este jueves en un sector cercano al cruce de la avenida Estados Unidos y la calle Kennedy, en La Falda.

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Investigación en Cosquín

La fiscal de la causa trata de corroborar si hubo intervención de terceros en el deceso de las víctimas, quienes fueron arrolladas por una formación del ferrocarril.

"Vamos a esperar a que trabajen los equipos especializados. El objetivo es determinar qué es lo que sucedió. Si fue un accidente o si hubo implicancia de otras personas", precisó Kelm en diálogo con el medio La Estafeta Online.

Además sostuvo que el maquinista "aparentemente no advirtió" el impacto contra los dos hombres, por lo que esa posibilidad también se baraja como línea de investigación.