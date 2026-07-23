Violencia, alcohol y una fuga: el perfil del polaco imputado por el femicidio en Nueva Córdoba

El hombre señalado como responsable del femicidio de Luciana Daniela Ojeda, ocurrido la semana pasada en barrio Nueva Córdoba, es Jan Lu Korzeniecki, un ciudadano polaco de 45 años que permanece prófugo desde el hallazgo del cuerpo de la víctima. La Justicia cordobesa emitió un pedido de captura internacional en su contra y avanza en la reconstrucción de su perfil para dar con su paradero.

Korzeniecki llegó a la ciudad de Córdoba el lunes 6 de julio, nueve días antes de que Ojeda, de 36 años, fuera hallada sin vida en un departamento de calle Ituzaingó al 600. No era su primer viaje: se trataba de la tercera vez que visitaba la ciudad para encontrarse con la mujer, con quien mantenía una relación desde hacía algunos meses tras conocerse por Internet. La investigación no logró determinar aún si el vínculo se originó en Facebook o en una plataforma digital donde Ojeda trabajaba como profesora de idiomas.

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La pareja se había instalado en el departamento de Nueva Córdoba con la intención de permanecer allí un mes, antes de mudarse a una vivienda en la zona de Argüello. Ese plan se interrumpió en la madrugada del 15 de julio, cuando Ojeda murió en circunstancias que todavía se investigan. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, Korzeniecki abandonó el inmueble tras el hecho y desde entonces no volvió a tener contacto con su entorno.

Antecedentes que la familia puso sobre la mesa

El entorno de la víctima aportó datos que resultaron centrales para el giro de la causa. Familiares de Ojeda señalaron que el sospechoso tenía comportamientos violentos y problemas de consumo de alcohol, dos elementos que la fiscalía incorporó como parte del contexto de la investigación. Ninguna fuente consultada hasta el momento registra denuncias formales previas contra Korzeniecki en Argentina, lo que deja pendiente establecer si existieron antecedentes en su país de origen.

La actividad digital del sospechoso también quedó bajo la lupa. Su perfil de Facebook actual fue creado a fines de abril de este año y contiene una única fotografía, en la que aparece junto a Ojeda en una calle de Córdoba. Según trascendió, habría utilizado una cuenta distinta en la misma red social en años anteriores, un dato que los investigadores buscan cruzar para reconstruir el historial completo del vínculo.

De "muerte dudosa" a imputación por femicidio

La causa se inició como una muerte de etiología dudosa, a cargo del fiscal de feria Guillermo González. El avance de la autopsia y los testimonios familiares llevaron a que el expediente pasara a la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno, conducida por Gonzalo Berrotarán Romano, quien imputó a Korzeniecki por homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

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En el departamento donde murió Ojeda también estaba presente su hija de 5 años, que quedó bajo el cuidado de la familia materna tras la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Un dato adicional que suma complejidad al caso es que la víctima contaba con un botón antipánico vinculado a una expareja, actualmente detenida en la cárcel de Cruz del Eje, situación que no guarda relación directa con Korzeniecki pero que forma parte del historial de violencia que rodeó a la mujer.

Mientras Interpol y las fuerzas de seguridad locales despliegan un operativo para localizarlo, la fiscalía continúa reconstruyendo los movimientos del sospechoso durante los nueve días que permaneció en Córdoba, en un intento por establecer con precisión qué ocurrió dentro del departamento de Nueva Córdoba.