"No va a haber anuncios el domingo porque ya los hicimos hace dos meses": la definición de Luis Caputo antes del acto en La Rural

A pocos días del discurso que encabezará el presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo, crecen las expectativas sobre posibles anuncios para el sector agropecuario. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, habría descartado esa posibilidad.

La definición fue dada por el periodista Daniel Pepa, quien aseguró en Punto a Punto Radio (90.7 FM). "Caputo me dijo que no va a haber anuncios el domingo porque los anuncios de retenciones ya los hicimos hace dos meses", afirmó.

Se enfrían las expectativas por nuevas medidas

El periodista explicó que existían versiones sobre un posible anuncio vinculado con las retenciones a la carne vacuna durante el acto que encabezará Milei. No obstante, aseguró que el ministro fue categórico al transmitirle que el Gobierno no prevé presentar nuevas medidas.

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"Él se la jugó. Me dijo que no va a haber anuncios", sostuvo. "Muchas veces los funcionarios dicen una cosa y después el Presidente hace otra. Yo no sé si el domingo Milei va a hacer un anuncio o no".

Más allá de descartar novedades inmediatas, el ministro dejó una definición que podría anticipar el rumbo económico para el sector agropecuario. Según contó, le consultó cuál era hoy el lugar que ocupa el campo dentro de la estrategia del Gobierno nacional. "El campo para el Gobierno es muy importante, pero por suerte hoy hay otros sectores, como la minería, que nos permiten ser más flexibles con el campo".

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"Me está dando una noticia. Me está diciendo que en algún momento le van a sacar la pata al campo en materia de impuestos", interpretó.

Expectativa por el discurso de Milei

Las declaraciones de Caputo llegan en la previa del acto central de la Exposición Rural de Palermo, uno de los escenarios políticos y económicos más relevantes para el vínculo entre el Gobierno y el sector agropecuario.

Si bien desde el Ministerio de Economía buscan bajar las expectativas sobre eventuales anuncios, todas las miradas estarán puestas en el discurso de Javier Milei para confirmar si finalmente mantiene esa línea o sorprende con nuevas medidas para el campo.